"Все вирішиться під час битви": Жданов пояснив, чому Росія хоче домовлятись та чим це небезпечно для України

Таким чином країна-окупантка матиме вплив на українські внутрішньополітичні чинники.

Про це в інтерв'ю ведучій Наталії Мосейчук розповів військовий експерт Олег Жданов.

"От і тому більшість експертів сходяться на думці, що перемовну позицію потрібно виборювати на полі битви. Зараз сильної перемовної позиції у нас немає, вона на стороні РФ. Тому Росія на всіх рівнях лобіює історію з перемовинами. Коли вщухли активні бойові дії, Росія на міжнародній арені почала форсувати цю думку", - сказав Жданов.

Військовий експерт також додав, що Росії вигідна риторика про те, що нібито Україна продає озброєння, яке нам передає Захід.

"Зі всіх засобів зараз лунає, що "Росія готова до перемовин, а от Київ не хоче сідати за стіл". Це - атака. Її потрібно витримати до того моменту, коли ми сформуємо відповідне угрупування військ, яке може переходити в контрнаступ", - сказав Жданов.

Нагадаємо, голова МЗС країни-окупантки Сергій Лавров побідкався на відсутність прогресу в мирних переговорах з Україною. Він заявив, що нібито українська делегація у березні в Білорусі подала свій варіант бачення миру і РФ "підтримала цей папірець".

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