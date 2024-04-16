Все вирішиться за два тижні: як війна в Ізраїлі впливає на допомогу США Україні

Найближчі два тижні стануть вирішальними для України. Допомога від США наразі так необхідна Україні і якщо Вашингтон не проголосує за її виділення, ситуація на фронті може ускладнитися ще більше. Тим часом у самому Конгресі є позитивні зрушення. Все йде до того, що українське питання от-от можуть винести на голосування, аби не завадила нова війна в Ізраїлі.

Що буде, якщо США залишать Україну, що про цю загрозу кажуть депутати і сам президент Зеленський, і як ситуація на Близькому Сході загрожує Україні? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Чи можна вірити заявам сенатора?

Партнери України дали чіткий сигнал. Питання виділення грошей Україні уже на фінальному етапі вирішення. Йдеться про обіцяні США 60 мільярдів доларів — допомогу, яку вже кілька місяців затримує і навіть не виносить на голосування чинний Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон.

Його колега, лідер республіканської меншості в Сенаті Чак Шумер, після зустрічі з Байденом наголосив, що питання вирішено. На його думку, альтернативи уже ухваленому Сенатом документу, який містить 60 мільярдів для України і ще гроші для Ізраїля та Тайваню, навіть вигадувати не варто:

“Найкращий спосіб надіслати допомогу Ізраїлю та Україні — це розглянути та прийняти в Палаті представників схвалену сенатом додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом країнам”.

Україна залишиться без допомоги США?

Ну що ж, повіримо цьому добродію на слові, але не забуваймо, що подібне вже звучало неодноразово. І завжди щось таки їм заважало: то Трамп втрутиться, то чергові канікули настануть. Б’ють на сполох уже і в Україні. Нардеп від “Слуги Народу” Сергій Демченко заявив, що якщо протягом двох тижнів за допомогу не проголосують, Україна може залишитися без американських грошей взагалі, а отже без боєприпасів, артилерії, танків, ППО і так можна продовжувати до безкінечності.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року у американців чергові президентські перегони, тож і пріоритети трохи інші. Без них нам допомагатимуть лише європейці.

“Якщо знову буде якийсь збій у цьому питанні, то, можливо, цього року ми залишимося зі своїми ресурсами без допомоги США. Я допускаю такий варіант, якщо вони дійсно увійдуть в повноцінний виборчий режим, коли політичні події можуть захлиснути всі інші питання”, — каже Сергій Демченко.

Санкцій недостатньо

Критикує, але, звісно, дипломатично, витівки США і президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні до народу 14 квітня президент акцентував увагу на тому, що всі російські ракети та іранські “Шахеди” складені з західних комплектуючих. Попри численні санкції, обидвом диктаторам і в Москві, і в Тегерані вдається їх ввозити і клепати нові знаряддя смерті. Водночас Україна досі не отримала все необхідне для їх збиття: літаки та інші засоби ППО:

“Сучасна авіація доводить свою ефективність, сучасні системи ППО здатні давати захист життю — зараз на Близькому Сході це було продемонстровано, коли авіація і ППО збивали іранські ракети та «шахеди», які були спрямовані проти Ізраїлю. Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо”.

Нагадаємо, що 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю найбільшого в історії людства ракетно-дронового удару. За різними оцінками, загалом на Ізраїль полетіло більше ніж 400 повітряних цілей, 99% з яких не долетіли до цілі або були збиті. Це приголомшлива ефективність ППО.

Як уже сказав Зеленський, ключову роль тут зіграла авіація, причому не тільки ізраїльська. У відбитті атаки взяли участь США, Британія, Франція та навіть Йорданія. 15 квітня президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що підняв французькі літаки на поміч Ізраїлю:

“Франція здійснила перехоплення іранських ракет та дронів, націлених на Ізраїль 14 квітня, на запит Йорданії. У нас є авіабаза в Йорданії… Цими пострілами було порушено повітряний простір Йорданії. Ми підняли літаки і перехопили те, що мали перехопити”.

У відбитті тієї атаки взяла участь навіть принцесса Йорданії Сальма. Не так давно вона стала першою жінкою-військовим пілотом в країні, а в ніч проти 14 квітня збила аж 6 дронів. Така відчайдушна допомога союзників пов’язана з тим, що Ізраїль не міг просто фізично сам відбити таку навалу.

Україні ж про таку допомоги залишається лише мріяти. У Великій Британії чітко дали це зрозуміти.

“Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна окремо, щоб допомогти українцям. Ми підготували понад 60 тисяч українських військовослужбовців, ми першими надали їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію та танки. Складність того, що ви пропонуєте, полягає в тому, що якщо ви хочете уникнути ескалації в плані ширшої європейської війни, думаю, слід уникати прямої взаємодії військ НАТО з російськими військами. Це може спричинити ескалацію ситуації”, — зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Потрібна лише зброя

Утім, ЗСУ готові і самі вирішити це питання, аби ж зброю дали і не вставляли “палиць в колеса”.

“Цього тижня ми спробуємо ще раз”. Це слова спікера палати представників США Майка Джонсона. Саме він всю зиму і початок весни не виставляв допомогу Україні на голосування і от, сподівається, що це нарешті вдасться.

Але тут є важливий нюанс. Він каже про допомогу Ізраїлю. Хоч фінансування Києва та Тель-Авіва об'єднано в один документ, багато експертів вважають це поганим дзвіночком. Знову ж таки, якщо пакети допомоги хочуть розділити, Україна може залишитись без допомоги США.

За словами Джонсона, робота над документом триває просто зараз. Що він мав на увазі, не зрозуміло. Як пише “Радіо Свобода”, скандальний політик зараз намагається всидіти на двох стільцях: об’єднати республіканську більшість у Палаті представників і уникнути загрози відставки з посади спікера.

Кілька місяців тому, в жовтні 2023 року, така відставка фактично поклала край політичній карʼєрі його попередника Кевіна Маккарті. Як бачите, ця політична гра лоскоче нерви вже всім не лише в Штатах, але й в Україні.

Шольц про кінець війни

Захід “ще довго” озброюватиме Україну, оскільки війна буде “не короткою”. Про таке заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. На його думку, вже скоро після початку війни стало зрозуміло, що вона надовго, тож його країні та іншим партнерам України доведеться до останнього поставляти Україні техніку та боєприпаси. Коли закінчиться війна, поки сказати неможливо, утім, він запевняє, що у неї є одне можливе закінчення і тільки тоді з Путіним можна буде про щось говорити.

“У будь-якому випадку, якщо Росія зрозуміє, що диктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен припинити свою кампанію і вивести війська. Росія не має виграти цю війну і ця війна не буде короткою. Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси в Україну”.

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