Дональд Трамп і Путін / © Associated Press

Все вказує на те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв кремлівському диктатору Путіну Донбас.

Про це сказав колишній радник міністра оборони Німеччини, експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге в інтерв’ю ТСН.ua.

Беручи до уваги переговори США, України та Росії цими днями в Абу-Дабі, Ніко Ланге розповів, чи готовий Путін погодитися на якусь мирну угоду, можливо, про тимчасове припинення вогню.

«Ми не повинні потрапляти в пастку мислення Трампа. Після довгої війни не буває такої речі, як велика мирна угода, різкий прорив, після якого все закінчується й всі щасливі. Можливо, буде мирний процес. Можливо, буде довгий і болісний процес переговорів. Тривалі переговори щодо багатьох деталей можуть до чогось призвести. Але просто тому, що десь виникають примітивні ідеї, нам не потрібно всім ставати примітивними й вірити в угоду тощо. Це смішно. Друга річ — Трамп хоче цих зустрічей. І я думаю, що обидві сторони, Україна та Росія, зацікавлені в тому, щоб не дратувати Трампа. Це головна причина, чому зустріч відбувається. Адже позиції (України та Росії — ред.) принципово несумісні. Я не бачу, щоб вони стали сумісними лише завдяки зустрічам в Абу-Дабі», — сказав він.

На думку Ланге, нйважливіше — це продовжувати й посилювати тиск на Путіна, щоб мати реальну готовність до переговорів з російського боку. Зараз очевидно, що цього немає.

«Росія знову почала ставити під сумнів легітимність українського президента, порушуючи питання, які, здавалося, вже залишилися на задньому плані, проте знову виринають. Тому, думаю, нам треба бути обережними з очікуваннями. Шанс ще є. Шанс, над яким Україна дуже наполегливо працювала. Україна здатна завдати Росії більше болю глибокими ударами по (території — ред.) Росії, затопленням кораблів, спеціальними операціями українських розвідувальних служб», — сказав він.

Можливо, за словами експерта, настане момент, коли Росія буде готова до розмови про секторальне припинення вогню: давайте більше не стріляти по інфраструктурі один одного; давайте більше не проводити спеціальних операцій… Це було б досягненням України настільки посилити біль (від цих далекобійних ударів — ред.), щоб з’явилася готовність з боку Москви говорити про це.

«Моя обережна надія — з часом, не після одних цих переговорів в Абу-Дабі, а протягом кількох, може бути більше готовності до секторального припинення вогню. Але, говорячи реалістично, ми дуже далекі від повного припинення вогню чи мирної угоди. З усією повагою, я вважаю, що Віткофф (спецпосланець Трампа Стів Віткофф — ред.) досі має багато помилкових уявлень про позицію Росії, та щодо того, що можливо, а що ні. Я думаю, що він вірить у речі, які явно не є позицією російської сторони», — зазначив він.

Крім того, експерт окреслив ще одну проблему.

«І наостанок. Якщо ви уважно послухаєте, що росіяни постійно говорять, то, можливо, до Аляски та на Алясці (саміту Трампа та Путіна на Алясці в серпні 2025 року — ред.) американці давали росіянам обіцянки, які зараз не можуть виконати. Це частина проблеми», — пояснив він.

Відповідаючи на запитання щодо територіальних поступок з боку України, Ланге сказав: «Все, що ви чуєте від Ушакова (помічника Путіна Юрія Ушакова — ред.), вказує на те, що Трамп, можливо, пообіцяв Путіну, що той отримає Донбас».

Повне інтерв’ю читайте тут: Можливо, до Аляски та на Алясці американці давали росіянам обіцянки, які зараз не можуть виконати: інтерв’ю з експертом Ніко Ланге