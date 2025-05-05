"Все впало на мене": жахливі історії киян після нічної атаки дронів

Наслідки атаки на Київ / © Валерія Ковалінська / ТСН

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Російські окупанти напередодні масовано атакували Київ безпілотниками.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У ніч проти 4 травня на Святошино було чути гучний вибух — три будинки загорілись. Пані Олена розповідає, як у мить все сталось.

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«Чоловік став пішов в туалет, заклинило його там, а на мене все, стіни, вікна, все впало, добре, що сусідські хлопці підбігли, помогли витянути бабусю з кімнати. А потім почало моментально горіти», — каже жінка.

Потерпілі внаслідок ворожої атаки були. Але травми у них незначні. Дивом ще одні сусіди виїхали з дому до тривоги у Києві. Пані Люба не встигла сховатись, її відкинуло вибуховою хвилею, травм не отримала. Лише потім зрозуміла, що могло бути гірше.

Атака на Київ / © Валерія Ковалінська / ТСН

У багатоповерхівці поруч повибивало десятки вікон. Поліція прийняла заяви від потерпілих.

Також у Києві росіяни атакували Оболонь. У будинок втрапили уламки дрона. Загорілась квартира на верхньому поверсі. У радіусі п’ятиста метрів — повибивало вікна. На землі — вирва

«Я сама з Бахмута, ми переселенці, отаке получили. У нас слава Богу балкон уцілів, а у людей гляньте, що робиться», — каже жінка.

Від удару понівечило відомий торговельний центр. Всередині внаслідок вибуху також є руйнування. Рятувальники, які прибули на місце тієї ночі гасили автівки, які загорілись. Усю неділю місцеві жителі та комунальники ліквідовували наслідки російської шахедного обстрілу.

Влада Києва каже, що комунальники проводять аварійні роботи.

Дата публікації 08:27, 04.05.25 Кількість переглядів 87 Атака по Києву 4 травня - що розповідають містяни

Нагадаємо, вночі 4 травня армія РФ атакувала Київ безпілотниками. Є щонайменше 11 постраждалих, серд них — двоє дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО НОВИНИ РАНОК 5 ТРАВНЯ - ПОНЕДІЛОК