“Все йде до Третьої світової війни”: боєць “Вовків Да Вінчі” припустив, чи досягне Україна капітуляції Росії

Військовий вважає, що далі буде гірше і нам треба бути до цього готовими.

Я думаю, що 2024 рік стане важчим не тільки для України, а й для всього світу. Я схильний до теорії Третьої світової війни. Все йде до того.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA висловив артилерист батальйону “Вовків Да Вінчі” — “Бас”.

“2024 рік, 2025 рік особливо — це напевно буде якраз… всі визнають, що це так. Дай Боже, що я не правий. Як казав один сучасник, буде гірше і нам просто треба бути до цього готовими”, — вважає військовий.

Він розповів, що росіяни зараз увійшли в особисте життя кожного українця. Однак, щоб досягти капітуляції Росії, потрібно дуже багато часу та зусиль.

“Щоб ти не планував в своєму особистому житті, ти мусиш оглядатися на те, що тут може прилетіти, тут можуть вбити, тут я не можу собі це дозволити тому що через особливий стан держава не може мені цього дозволяти. Звісно, хочеться застати капітуляцію Росії. Але в мене чомусь є сумніви, що за мого життя це буде. Дуже багато зусиль для цього треба зробити”, — розповів “Бас”.

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