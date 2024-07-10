"Все його життя було присвячене Україні": у Києві попрощались із захисником Володимиром Сергієвським

Володимир Сергієвський на псевдо "Ірландець" повернувся додому. Із бійцем 72-ї бригади імені Чорних Запорожців попрощались у столиці. Він загинув на Курахівському напрямку, де воював у складі окремого 48-го батальйону. Два роки тому, у ці самі дні він дістав поранення під Бахмутом. Назвав цей день другим днем народження. І не дожив до свого переведення в Київ усього кілька днів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

До Михайлівського Золотоверхого знову несуть живі квіти. Тут прощаються з Володимиром Сергієвським на псевдо "Ірландець".

Ганок біля собору заповнюють бійці 72 бригади. У її складі від початку повномасштабного вторгнення "Ірландець" боронив Україну. Спочатку Київщину, потім Бахмут і саме там в ці липневі дні у 2022 році отримав поранення. А далі був Вугледарський напрям, який "Ірландця" і забрав.

"Оборона Києва. Мощун, Ірпінь, Чорнобиль. Далі вирушили на Схід. Була оборона Вуглегірської ТЕЦ. Після - Вугледарський напрямок. Курахове", - каже побратим загиблого Дмитро Стеценко.

Дмитро Стеценко

Це вже друга воєнна кампанія Володимира Сергієвського. Він ветеран АТО. Після повернення з якого став одним із співзасновників Муніципальної варти Києва. Ця організація об'єднала багатьох атовців. І саме її представники одними з перших стали на захист України, коли у лютому 22-го росіяни перетнули наші кордони.

"Він дуже любив дії. Все його життя було присвячене Україні. Він був дуже патріотом здорової людини. Дієвим, не любив слова, а любив дії. Він любив Україну, віддав за неї життя. Не лише за територіальну цілісність, за світосприйняття українця", - каже побратим загиблого Антон Колумбет.

Прощання із "Ірландцем"

Вже в середині липня "Ірландця" чекала маленька донька із дружиною в рідному Києві. А ще нова посада в тиловому підрозділі. Після двох років проведених на фронті "Ірландець" мав залучати новобранців до війська. Але війна вирішила інакше.

"Він не дожив декілька днів, щоб повернутись в Київ. Ми вже говорили з командувачем "Північ", що він має бути переведений в рекрутинговий центр міста Києва. Не дожив два тижні до вручення квартири. Коли я підвозив його додому, я дізнався, що 10 років він воює і живе в гуртожитку з сім'єю", - каже голова Всеукраїнської профспілки захисників України Сергій Безов.

На Майдані навколішки прощались з відомим бійцем з позивним "Ірландець"

З "Ірладцем" прийшли попрощатись не лише рідні, друзі й побратими, а й кияни, для яких він чимало працював. Прощальною ходою пошани вони провели Володимира Сергієвського до Майдану Незалежності. Навколішках вшанували Героя, якого поховали потім на Лісовому кладовищі.

Похорон Володимира Сергієвського

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 07:00 10 липня. Завершення рятувальних робіт, цинізм росіян в ООН, прощання з "Ірландцем"

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