Все задля перемоги: у Львові школярі замість випускного балу організували збір коштів для ЗСУ

У Львові школярі одного із ліцеїв замість святкування випускного балу організували благодійний ярмарок.

Діти хочуть зібрати гроші для придбання автомобіля для Збройних сил України.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Це вже не перший благодійний збір для українських захисників. Раніше діти уже збирали гроші на бус для військових та навіть придбали авто.

Львівські школярки Марта та Оленка ще від початку повномасштабного вторгнення віддали на потреби армії усі свої заощадження, які вони збирали на велосипед та самокат.

"Вам не буде шкода - та ні, нашим військовим потрібніше. Я зараз говорю і в мене мурашки, бо я згадую цей момент і в мене просто стиснуло я в горлі. З однієї сторони від того, наскільки я ними пишаюся, з іншої сторони стало сумно, що вони в один момент настільки подорослішали", - каже мати школярок Оксана Сахаревич.

Допомагав збирати гроші дівчатам ще один школяр, проте діти зібрали лише половину грошей. Тоді їм фінансово допомогли дорослі.

"Ми дуже багато втратили транспортних засобів за останній час, ми тільки повернулися від хлопців і це дуже вагома потреба була. Я вже хлопцям сказала, вони там всі шоковані, раділи і кажуть, щоб я щиро подякувала діткам", - каже начальник управління постачання добровольчого корпусу "Правий сектор" Уляна Кузик.

Тепер цей автомобіль стоїть посеред площі, де школярі організували ярмарок замість остатнього дзвоника. Хочуть придбати на фронт ще одну машину - заради цього кілька днів готували смаколики та самостійно виготовляли інші речі.

"Це все, що ми маємо виховувати в дітей, тут зараз втілено. І підприємницька діяльність, вони дуже довго готувалися до ярмарки, фінансово грамотність - рахується. Ну і звичайно патріотизм", - каже директорка ліцею Ірина Коропецька.

Також українські захисники нагородили дітей, які віддали свої заощадження на автомобіль для ЗСУ. Діти зізнаються, що вони раді, що змогли допомогти українським військовим та анітрохи не сумують, що залишились без велосипеду чи самокату.

Як тільки школярі придбають ще один автомобіль – обидві машини одразу поїдуть на фронт. А з ними захисникам відправлять дитячі малюнки, які надихають на перемогу.

Нагадаємо, харківські випускники станцювали вальс на руїнах своєї школи.

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