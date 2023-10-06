"Все зруйновано. Нічого немає": як люди у Харкові пережили ракетний удар по житловому будинку

Російська терористична армія зранку, 6 жовтня, атакувала Харків двома ракетами "Іскандер". Окупанти поцілили по житловому масиву, де загинули 10-річний хлопчик та його 68-річна бабуся. Інші люди пережили шок, втратили майно та оговтуються від страшного ранку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Рідні вірили, що 10-річний Тимофійко і його бабуся живі, але дива не сталось

На місці руїн у Харкові ще на світанку у ліжках спали люди. Потужний вибух пролунав о 6:40 - на голову людям полетіли уламки та скло. Ось, що кажуть потерпілі через ракетний терор Росії:

"Ми спали. На голову впало. Все потрощено. Квартири зовсім нема".

"Єдине місце уціліло - там ми спали. Все зруйновано. Немає нічого"

На місці прильоту кілька годин чергували батьки та сусіди зниклого 10-річного хлопчика - з надією слідкували за пошуковою операцією. Невідома була і доля бабусі дитини. В момент удару вони були удома разом з родиною. Втім за півтори години після влучання рятувальники повідомили: дитину знайшли мертвою. Згодом дістали тіло і його 68-річної бабусі.

Наслідки ракетного удару по Харкову / Фото: ДСНС України

"Тимофій. Йому було 10 років. Він спав вдома в себе. Знаходився в піжамі. І російська ракета забрала сьогодні зранку його життя. Його брат та його сім’я зараз знаходяться в лікарні їм надається медична допомога", - каже керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

Жінка з пораненою кішкою кілька годин чатувала біля дому

Рятувальники одразу прибули на місце російського теракту та витягнули з-під завалів 7 людей.

Загалом майже 3 десятки людей внаслідок ракетної атаки дістали поранення. Серед них пані Євгенія. Жінку посікло уламками скла, утім від шпиталізації вона відмовилась. З пораненою кішкою на руках кілька годин чатувала біля зруйнованої квартири.

"Все впало на мене. Я у кутку спала, була накрита, то так Бог милував", - каже жінка.

Сьогодні жінка ночуватиме у рідних. Решті харків’ян, які лишилися без даху над головою, знайшли тимчасове житло.

"Зараз до нас звернулися 17 родин, які потребують розташування. Ми розташовуємо їх у готелях. У нас є така можливість", - каже мер Харкова Ігор Терехов.

На місці обстрілу знайшли уламки ракети РФ

Утім їхати від свого - вже зруйнованого будинку люди не квапились. Чекали, коли з-під завалів рятувальники дістануть хоч якісь вцілілі речі. Під час розбору конструкцій правоохоронці відшукали залишки російської ракети.

Ракетний удар по Харкову 6 жовтня

"Я хочу продемонструвати такий шматочок ракети цієї "Іскандер". І дуже символічно що тут написано "сделано в россии". Російські ракети вбивають цивільних людей. Російські ракети вбивають наших дітей", - каже керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

За ранок росіяни вдарили по Харкову двічі. Ще одна ракета влучила у дорогу поблизу житлових будинків. Там загорілися автівки, в квартирах поруч повиносило вікна.

Нагадаємо, що відбувається у селі Гроза на Харківщині, де Росія вчинила теракт.

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