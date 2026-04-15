Все життя вмістив у "Жигулі": де зупинився Микола, який вивіз із пекла війни собаку та 18 курей

Микола Матвєєнко / © ТСН

Реклама

Історія водія старенького «Жигуля», якого днями зафільмували на столичних дорогах, розчулила мільйони українців. Вщерть забита речами машина, 18 курей і собака — усе, що зміг забрати з собою дідусь, виїжджаючи із напівзруйнованого росіянами села на Чернігівщині.

ТСН розшукала власника цього автомобіля. 70-річний Микола Матвєєнко вже знайшов нову домівку на Кіровоградщині.

Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук побувала в гостях у чоловіка, який був змушений вдруге тікати від війни.

Реклама

Нова домівка переселенця

Пан Микола зустрічає нас на подвір’ї своєї нової домівки у селі Грушка на Кіровоградщині. Після довгої подорожі, що минула не без пригод, він нарешті зупинився. Раніше тут мешкали його родичі, але вже сім років хата стояла пусткою. Сусіди самі запропонували йому оселитись.

Старенький «Жигуль» 1981-го року випуску пан Микола називає своїм рятівником. Каже, в цю автівку вмістилося усе його життя.

«По Києву з курми»: як дідусь став зіркою соцмереж

Його історія підірвала інтернет: вщент забита машина заглохла посеред столиці, і поліцейські тягнули її на буксирі. У салоні — собака Жулька, на багажнику — 18 курей у клітках.

Микола Матвєєнко: «Ну шо — холодильник взяв, пральну машинку. Продукти там, картоплы взяв. Курей взяв. І уявляєте їхав по Києву з мигалками. Собака спереду дивиться у вікно, всі мене знімають».

Реклама

Для пана Миколи це вже друге велике переселення за останні 7 років. Він не хотів виїжджати з рідного Харцизька на Донеччині навіть під окупацією, де постійно сперечався з росіянами.

Микола Матвєєнко: «Я з ними сварився.Вони кричать: тут Росія була. Я кажу — це Україна».

У 2019 році він переїхав доглядати батьків у село Камінь на Чернігівщині — за сім кілометрів від кордону з РФ. Там під час обстрілу загинула його дружина. Коли село почали випалювати дронами, він виїхав останнім.

Микола Матвєєнко: «Там всі села попалили. Часов в 8:00 уже начинают — обстрел, дроны летят. Я там ледь виїхав"».

Реклама

Жулька, кури та плани на картоплю

Усю дорогу на передньому сидінні була його вірна Жулька — собака волонтерки, яка пішла воювати. А кури на багажнику за 6 годин дороги до Києва навіть примудрилися знести 10 яєць.

Зараз Микола облаштовується: показує льох із консервацією, яку привіз із собою, і готує борщ. Сусід Валера вже допоміг підготувати город — скоро будуть садити картоплю.

Раптова популярність принесла і несподівані новини: помічниця співзасновника відомого банку пообіцяла подарувати чоловіку новий пікап. Пан Микола до такої щедрості ставиться скромно.

Попри всі біди, пан Микола не втрачає позитиву: порається по господарству та співає «Несе Галя воду», наголошуючи, що життя триває.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 11:00 15 квітня. РОСІЯНИ влаштували ПЕКЛО! ПОТУЖНІ удари в ДЕНЬ ЖАЛОБИ! ІСТОРІЯ діда на ЖИГУЛЯХ!