Вседозволеність ТЦК і порушення принципів демократії: адвокатка "рознесла" новий законопроєкт про мобілізацію

Народні депутати внесли до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію та військовий облік (№10378). Він одразу викликав багато обурення в соціальних мережах. За результатами нашого опитування проєкт закону не підтримують понад 80% українців.

Законопроєктом пропонується внести низку змін, які передбачають суворіші покарання для ухилянтів, можливість вручення електронних повісток, відміну відстрочки для деяких категорій тощо.

Сайт ТСН.ua зібрав коротко все про головне в законопроєкті. Адвокатка Марина Бекало розповіла, що однозначно має насторожити суспільство в законопроєкті та які пункти надають широкі можливості для зловживання і нових корупційних схем.

Законопроєкт №10378: коротко про головне

Новий законопроєкт містить аж 72 сторінки. Всі зміни стосуються питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Зазначимо, що наведений нижче перелік нововведень, які запрацюють у разі ухвалення законопроєкту в такій редакції, не є вичерпним.

Обов’язкова реєстрація в електронному кабінеті

Проєктом закону передбачається обов’язкова реєстрація в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Електронні повістки

Надсилання повісток стане можливим через електронний кабінет чи електронну пошту. Адвокатка пояснила: якщо у вас немає електронної пошти та зареєстрованого електронного кабінету, повістки надсилатимуться і вручатимуться звичним способом.

Уточнення облікових даних

Згідно із законопроєктом, військовозобов’язаний повинен буде уточнити свої облікові дані через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або особисто прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) протягом 60 днів від дати початку проведення мобілізації.

За порушення обов’язку щодо реєстрації електронного кабінету чи поновлення облікових даних наставатимуть негативні наслідки у вигляді обмежень у деяких правах.

Новий порядок вручення повісток

Проєктом закону хочуть уточнити порядок вручення повісток (крім надсилання через електронний кабінет чи пошту) представниками ТЦК СП та поліцейськими, у приміщенні ТЦК СП, за місцем проживання, роботи або у громадських місцях.

Марина Бекало наголосила, що повноваження поліцейських передбачені винятково Законом України “Про національну поліцію”. Тому повноваження на вручення повісток також має передбачатися профільним законом.

“Тож у цій частині законопроєкт ще потребує доопрацювання, оскільки дії поліцейських будуть розцінюватися як перевищення повноважень. За запропонованими змінами передбачається лише спільне оповіщення з ТЦК СП військовозобов’язаних, за відповідним зверненням ТЦК СП. Але окремого повноваження на вручення повісток проєктом не передбачається”, – розповіла адвокатка.

Поліцейські зможуть роздавати повістки

У разі надання профільним законом таких окремих повноважень поліцейським щодо вручення повісток вони матимуть законні підстави на вручення повісток у громадських місцях, за місцем проживання чи роботи військовозобов’язаного.

Обмеження для ухилянтів

За неявку по повістках до ТЦК СП законопроєктом передбачаются такі обмеження:

заборона виїзду за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування і розпорядження коштами та іншими цінностями, тобто блокуватимуться видаткові операції за рахунками в банках);

відмова в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг і послуг від держави.

Такі заходи мають тимчасовий характер, до виконання вимог законодавства про мобілізацію, та припиняються безпосередньо керівником ТЦК СП шляхом надсилання повідомлення до Єдиного реєстру боржників.

“Але порядок внесення таких обмежень, так само, як і їх зняття, проєктом не передбачається, що однозначно потребує доопрацювання”, – зазначила Марина Бекало.

Військова підготовка для всіх

Проєктом закону пропонується запровадити базову загальновійськову підготовку до трьох місяців для всіх громадян України віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах. А також базову військову службу за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

Право на відстрочку отримають нардепи

Згідно із законопроєктом, право на відстрочку отримують чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Відстрочку “заберуть” в осіб з інвалідністю ІІІ групи

Згідно із законопроєктом, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають особи з інвалідністю І чи ІІ групи або особи, які тимчасово не придатні.

Призовний вік знизять

Проєктом закону пропонується знизити призовний вік в Україні з 27 до 25 років.

Повістка / Фото: ТСН.ua

Військово-облікові документи постійно носити з собою

Законопроєктом передбачається обов’язок мати із собою військово-обліковий документ з відповідними відмітками про взяття / зняття чи виключення з військового обліку, які ТЦК СП мають право витребувати та фотографувати.

“Відсутність військово-облікового документу розцінюватиметься як порушення правил військового обліку, за що передбачається адміністративна відповідальність за чинною статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – розповіла адвокатка.

Що має насторожити українців

Всі ці пропозиції ще можуть бути змінені, оскільки законопроєкт мають розглянути в парламенті. Перше засідання відбудеться 10 січня 2024 року. Марина Бекало каже, що, ймовірно, документ ще буде доопрацьовуватися.

“Але, на мій погляд, те, що однозначно має насторожити українське суспільство, – це наділення керівників ТЦК СП інструментами обмеження прав громадян. Такі заходи є не просто порушенням майнових прав громадян, але й порушують конституційний принцип презумпції невинуватості”, – розповіла адвокатка.

Спочатку вина військовозобов’язаного має бути доведена в судовому порядку, після чого державний виконавець, а не керівник ТЦК СП, має вносити відповідні обмеження щодо винної особи до Єдиного реєстру боржників.

“Надання таких повноважень керівникам ТЦК СП є порушенням принципів демократії. Наділення керівників ТЦК СП повноваженнями щодо майнових інтересів громадян також надає широкі можливості для зловживання і нових корупційних схем”, – каже Марина Бекало.

Залужний прокоментував новий законопроєкт

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 26 грудня в ефірі телемарафону відповів на запитання щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Він заявив, що питаннями відстрочки від мобілізації мають займатися органи виконавчої влади, які визначатимуть, кого призивати або не призивати.

"Кого буде призивати держава – не моя компетенція. Мені потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, Залужний заявив, що незадоволений роботою ТЦК в Україні.

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