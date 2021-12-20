Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли через "Омікрон"

Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли через "Омікрон"

Європейські країни теж повертаються до суворих обмежень, щоби стримати поширення "Омікрону".

Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли на літо через поширення штаму "Омікрон". Захід мав відбутися в Швейцарії наприкінці січня й на ньому мала зібратися світова еліта політики та бізнесу.

Про це йдеться 20 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Європейські країни теж повертаються до суворих обмежень, щоби стримати поширення "Омікрону". Так у Нідерландах запровадили повний локдаун — поки що до середини січня. Перед різдвяними святами в країні зачинили більшість крамниць, ресторани, школи, перукарні та спортзали.

Запровадження додаткових обмежень аж до локдауну розглядають і у Великій Британії. Кількість заражень зростає і в Німеччині.

Напередодні масові протести проти карантинних обмежень прокотилися європейськими країнами. Наймасовіші акції зібралися в Німеччині та Бельгії. На вулицях Брюсселя тисячі людей критикували плани запровадити обов’язкову вакцинацію для низки професій. Мітинги переросли в сутички з поліцією. Понад десяток протестувальників затримали.

Вуличними безладами завершились і протести в Ізраїлі. Там оголосили про початок п'ятої хвилі пандемії. Країна закриває кордони для іноземних туристів та анонсує нові обмеження. Це спровокувало масові протести в кількох містах. Поліція розганяла їх водометами.