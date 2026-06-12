Всеукраїнський рекорд у Львові: 28-річна Катерина здала 340 літрів грудного молока (фото, відео)

28-річна львів’янка Катерина Ідзик / © ТСН

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У Львові зафіксували унікальний та надзвичайно зворушливий всеукраїнський рекорд. Місцева 28-річна мешканка Катерина Ідзик передала до спеціалізованого Банку молока при Львівському перинатальному центрі колосальний обсяг — 340 літрів власного грудного молока. Донька жінки народилася передчасно і два місяці виходила під наглядом медиків, а лактація у породіллі виявилася настільки потужною, що всі надлишки вона вирішила безкоштовно віддавати для порятунку інших чужих немовлят, які перебувають в реанімації.

Про незвичайну маму-рекордсменку дізнавалася кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Зціджування кожні три години та «шок від цифри»

У домашній морозильній камері львів’янки Катерини під зберігання донорського молока виділено окрему велику шухляду. Жінка показує щільні ряди спеціальних заповнених пляшечок і зазначає, що стільки запасів їй вдається назбирати всього за один тиждень. Такими шаленими темпами молочко накопичувалося протягом усього року, проте про те, що вона стане офіційною рекордсменкою України, Катерина навіть не здогадувалася.

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Катерина Ідзик, донорка-рекордсменка: «Я була в шоці, якщо чесно. Я взагалі не рахувала літри — я просто рахувала бутилочки: о, сорок назбиралося, о, ще сорок… Але літри разом не сумувала. А коли мені консультанти озвучили першу офіційну цифру у 180 літрів, я кажу: як, як так взагалі можливо?! А тепер уже 340».

Стати доноркою жінці довелося абсолютно неочікувано для самої себе. Її маленька донечка Тея народилася значно раніше прогнозованого терміну. Поки крихітка перебувала в інкубаторі під суворим наглядом лікарів, Катерина за будь-яку ціну намагалася налагодити стабільну лактацію.

Чоловік Петро згадує, що дружина одразу після пологів твердо заявила: «Що б не сталося, я буду зціджувати молоко, хочу дитину годувати виключно своїм молоком». Молода мама дисципліновано ставала зціджуватися щотригодини, навіть посеред ночі за будильником, який допомагав контролювати чоловік. Оскільки крихітна Тея тоді їла дуже мало, всі великі залишки Катерина почала передавати медикам. Коли назбирувалася повна шухляда, лактологи оперативно відправляли до її дому водія на машині зі спецхолодильником.

Як працює Банк молока та кому він рятує життя

Загалом до Банку молока Львівського перинатального центру, який успішно функціонує вже понад три роки, Катерина Ідзик сумарно принесла 340 літрів. В установі кожну порцію ретельно перевіряють у лабораторії, пастеризують та відправляють на довготривале зберігання. На кожній баночці є унікальний штрихкод конкретної мами, де відображається детальний якісний вміст — точна кількість білків, жирів та вуглеводів.

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Щороку в цьому центрі з’являється на світ близько п’яти тисяч немовлят. Певна частина з них народжується з критично малою вагою чи патологіями і потребує інтенсивної терапії. Якщо у їхніх рідних матерів через перенесений стрес молоко зникає, малюків рятують саме донорським ресурсом.

Ольга Шлемкевич, керівниця Банку грудного молока Львівського перинатального центру: «До цих дітей в першу чергу належать передчасно народжені діти та малюки, які у важкому стані перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Саме для таких пацієнтів грудне молоко — це не просто їжа, це справжні ліки. Завдяки йому в рази зменшується ризик розвитку важких інфекційних та кишкових захворювань у немовлят і суттєво збільшуються шанси на виживання».

Наразі у центрі виходжують маленьку Злату, якій виповнилося лише кілька днів. Вона народилася передчасно, і в її мами Надії Петрушки лактація ще недостатня, тому дівчинку успішно догодовують безпечним банківським молоком від донорок і дуже дякують небайдужим жінкам за допомогу.

Секрети гіперлактації: генетика та спокій

За весь період роботи Банку молока до почесного донорства долучилися вже майже двісті львівських матусь. Стати доноркою може будь-яка жінка, яка вигодовує власну дитину віком до одного року, має підтверджений надлишок молока та пройшла безкоштовні медичні обстеження.

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Консультантка з грудного вигодовування Анжела Фарат зазначає, що фахівці повністю забезпечують матусь індивідуальними наборами, стерильними пляшечками та потужними електричними молоковідсмоктувачами, а кур’єр сам забирає заморожені пакети з дому, тож жінці їздити в лікарню (окрім здачі перших аналізів) не потрібно.

Сама ж Катерина Ідзик, до якої тепер масово звертаються інші українські батьки з проханням поділитися секретом такої великої кількості молока, схиляється до спадкового фактору.

Катерина Ідзик про секрети материнства: «Багато хто пише, щоб я ділилася історією, як я це робила. Звичайно, важливо повноцінно харчуватися, добре висипатися та намагатися уникати стресів. Але буває, що дівчата роблять абсолютно все те саме, що й я, а молочка все одно мало. Я більше схиляюся до того, що це передалося по спадковості — моя мама так само довго годувала і мене, і сестру, і брата, і ще сусідських дітей, можна так сказати».

Донорам за здачу молока гроші не платять, а для пацієнтів воно є абсолютно безкоштовним. У перинатальному центрі зазначають: якщо кількість активних донорок у Львові надалі збільшуватиметься, вони зможуть заморожувати ще більші об’єми та безкоштовно ділитися запасами з іншими пологовими будинками області.

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