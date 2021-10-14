Військовий парад, вшанування полеглих та складання присяги: як відзначили День захисників і захисниць України

Військовий парад, вшанування полеглих та складання присяги: як відзначили День захисників і захисниць України

Урочистості відбулися в усіх великих містах.

Восьмий рік поспіль у цей день, 14 жовтня, вся країна відзначає День захисників та захисниць України.

Про це йдеться в ТСН.19:30.

Ушанування героїзму та мужності захисників територіальної цілісності країни започаткували указом президента ще в перший рік війни на Сході - в жовтні 2014-го. А цього року до офіційної назви "День захисника" внесено гендерні доповнення і тепер це "День захисників і захисниць України".

Дату - 14 жовтня - обрано не випадково. Цього дня відзначають іще й Покрову та День українського козацтва.

Акції до Дня захисників та захисниць України відбулись у всіх містах країни. У столиці відбулася кількатисячний хід, на Запоріжжі - президент вручив бойові прапори військовим формуванням. А в Дніпрі славень країни виконали ковалі - на ковадлах.

Новини України: як День захисників і захисниць відзначали в різних регіонах України

У Києві на Михайлівській площі загиблих за Україну біля стіни пам'яті хвилиною мовчання вшанував і президент Володимир Зеленський.

Новини України: вся країна відзначає день захисника та захисниць України

У Харкові відбувся масштабний хід вулицями міста. Близько пів тисячі людей зібралися надвечір під пам’ятником Незалежності. Звідти вже традиційно рушили центральною вулицею, Сумською. Її в цей час перекрили для руху транспорту. У довжелезній колоні йшли військові, волонтери та просто небайдужі містяни. У руках тримали синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а ще - стяги різних бойових підрозділів. Фінішував хід біля монумента Шевченку, куди харків’яни йдуть на всі державні свята.

Новини України: закінчилася масштабна хода у Харкові

Уперше за роки війни на Сході військовий парад до Дня захисників і захисниць та до Дня заснування УПА і свята Покрови провели в прифронтовому містечку Сєверодонецьку на Луганщині - за 40 кілометрів від передової. Цей парад змогли побачити навіть справжні вояки УПА, які 76 років тому теж воювали з російським агресором.

Новини з фронту: у Сєвєродонецьку провели військовий парад до Дня захисників і захисниць

"Російські дипломати" привітали українців із Днем захисників і захисниць України. Повідомлення з'явилося на інстаграм-сторінці Генерального консульства Російської Федерації в Харкові. У ньому співробітники консульства вітають наших оборонців, бажають здоров'я та визнають: "Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації." В РФ заявили, що таке написали не вони, акаунт їхнього консульства зламали. Згодом у коментарях користувачі Мережі додали, що насправді це сторінка фотографа, який переїхав із Росії до України і таким чином вибачився перед українським народом та потролив консульство Росії в Харкові. Проте, згодом повідомлення з його акаунта зникло.

Новини України: російські дипломати привітали українців із Днем захисників і захисниць України

Майже 800 курсантів Академії внутрішніх справ - майбутні юристи, полісмени, криміналісти та фахівці з кібербезпеки - склали присягу на вірність Україні. Подія, зізнаються першокурсники, для них - особлива. Присяга збіглася з 30-ю річницею Незалежності та сторіччям вишу. Навчатимуть курсантів також по-новому. Ставку робитимуть на комп'ютерні технології, а також практичні навички. Кажуть, працювати майбутнім провоохоронцям доведеться в умовах гібридної війни з Росією. Тому вони мусять бути максимально підготовленими до цих викликів.

Новини України: майже 800 курсантів Академії внутрішніх справ склали присягу на вірність Україні

У Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна в День захисників і захисниць України присягу на вірність Батьківщині склали три сотні хлопців і дівчат. Ці діти на початку російсько-української війни ходили ще в початкову школу, а у багатьох з них батьки були на фронті. І саме це вплинуло на їхній вибір стати військовими.

Новини України: у військовому ліцеї імені Івана Богуна присягу на вірність Батьківщині склали 300 студентів

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