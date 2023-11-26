"Всі чекають перших бойових": бойова медикиня розповіла про ставлення до дівчат на війні

Анастасія Муцей розповіла про дівчат на фронті та підготовку до бойових виходів.
Бойова медикиня Інтернаціонального легіону територіальної оборони ЗСУ Анастасія Муцей розповіла про ставлення до дівчат на війні. Вона зазначила, коли людина тільки потрапляє в бойову роту – неважливо, дівчина ти чи хлопець, всі чекають перших бойових виходів.
Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю журналістці TSN.UA Аліні Туришин.
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"Коли ти виходиш на перші бойові, і люди бачать – чи ти смілива, чи витримуєш взагалі все, що трапляється на нулі, тоді вже починають тебе сприймати чи не сприймати. Але стосовно сексизму – в мене ніколи не було проблем з тим, що я дівчина. Інші дівчата мені розповідали зовсім інші історії з української армії", - зазначила вона.
За словами медикині, це може пов'язано з тим, що вона служить в Інтернаціональному легіоні.
"Можливо тому, що в нас іноземці, і вони звикли до того, що дівчата також військовозобов'язані, бачили це в своїх країнах, своїх арміях, коли дівчина може бути офіцером, і ти маєш її слухати, коли дівчина може бути комбат-медиком, і вона не цурається тягнути цього пораненого на собі, не думає про себе, а думає про пораненого. Вони це все бачили, і для їх ока це нормально", - розповіла Анастасія Муцей.
Як зазначила бойова медикиня, фізична підготовка грає дуже велику роль в тому, як до тебе ставляться на фронті.
"Якщо ти в якийсь момент не вивозиш, навіть на тренуваннях, то планка трохи нижче стає, і на тебе хлопці не можуть покластися. Коли ти виходиш "на нуль", від кожного в твоїй групі залежить твоє життя. Я думаю, що вони б не взяли дівчину, яка взагалі нічого не робить, не доводить, що вона має право бути тут", - резюмувала Анастасія.
Нагадаємо, бойова медикиня висловилась про чоловіків, які втекли за кордон та ухиляються від служби.
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