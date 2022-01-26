"Всі готові, прийдуть, будемо бити": що відбувається в очікуванні ворога на найбільш незвичній ділянці фронту

"Всі готові, прийдуть, будемо бити": що відбувається в очікуванні ворога на найбільш незвичній ділянці фронту

Українські бійці не за допомогою автомата, а старою киркою відвойовують у ворога рідну землю.

Поки всі з острахом очікують, що ворог може напасти та загарбати українську територію, на фронті українські військові метр за метром відвойовують українську землю в окупантів. Поки що все в межах Мінських домовленностей.

Про те, як це відбувається на найбільш незвичній ділянці фронту - 26 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, на величезній території розташовані декоративні дерева, дорогі ліхтарі. Колись тут мешкали чи то спортсмени чи то місцеві бандити. Поряд - розкішний палац, а ворог стоїть зовсім поряд. Ще кілька місяців тому бойовики нишпорили майже під парканом, але нині ситуація змінилася.

Тут українські бійці не за допомогою автомата, а старою киркою відвойовують у ворога рідну землю.

Звичайно, це не наступ, але контрольована українським військом площа держави хоч трохи, але збільшується. Завдання у цього підрозділа – таким копанням наблизитися до позицій ворога, щоб його контролювати.

Ворога українські бійці бачать добре, але, хто він і заради чого воює, второпати не можуть. Нещодавно з того боку бойовики підняли не російський триколор, а червоний - Радянського союзу.

На запитання що ж робитимуть, коли почнеться повномасштабне вторгнення ворога відповідають коротко: "Так а хто готується? Всі готові, прийдуть, будемо бити!"

На фронті українські військові потроху відвойовують українську землю у ворога

Нагадаємо:

У Раді Федерацій РФ закликають постачати зброю до "ДНР" і "ЛНР". Мовляв, "республікам" треба допомогти. Таку думку вислови перший заступник голови Ради Федерації Андрій Турчак.

А депутати від комуністичної партії РФ внесли на розгляд Держдуми проєкт ухвали з проханням до президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".

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