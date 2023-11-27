“Всі київські військкомати мене послали, бо я дівчина”: бойова медикиня розповіла, як потрапила на фронт

Бойовій медикині Інтернаціонального легіону територіальної оборони ЗСУ Анастасії Муцей неодноразово відмовляли у військкоматах, адже вона дівчина, якій немає 25 років з незакінченою вищою освітою.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю журналістці TSN.UA Аліні Туришин.

Відмови військкоматів

“Я почала сама намагатись оформитись у військкоматі, всі київські військкомати мене послали. Я вже думала знайти якісь “зв’язки через зв’язки”. Коли я приходила, вони казали мені, що я дівчина, якій ще немає 25 років, тобто я не можу підписати контракт”, — пригадує Анастасія.

“У мене, до речі, незакінчена вища освіта, я зараз на останньому курсі на заочній формі, завершую навчання. Зараз буду писати дипломну роботу. Мене відраховували з університету рази три. В мене батько помер, мати померла, в мене такі періоди в житті були, скажімо, цікаві… Тому на університет я забивали”, — каже бойова медикиня.

Мобілізації під контракт Анастасія я не підлягала, враховуючи всі фактори.

Мобілізація

“В Києві я нічого не знайшла. Потім я зрозуміла, що в прифронтових містах буде простіше. Там мобілізують більше. Це було рік тому, бо я в армії з 1 грудня офіційно оформлена. А приїхала в Харків я 27 листопада”, — каже бойова медикиня.

“В мене день народження 26 листопада, а 27 у мене квитки. Там через волонтерський фонд сестри ми допомагали Інтернаціональному легіону швидкими допомогами. Вона запитала, чи не потрібні там парамедики тощо. Їй відповіли, що так, люди завжди потрібні. Я приїхала в Харків, мене там мобілізували, все було нормально, взагалі ніяких проблем не було з документами. Всю медкомісію я пройшла в Києві і ми просто пішли у військкомат і мене мобілізували. Так я потрапила в Інтернаціональний легіон”, — продовжила вона.

Анастасія розповіла, що оскільки не має медичної освіти, вона розпочала навчання, яке тривало приблизно 4 місяці в Харкові і в прифронтовому селі біля Куп’янська.

“Коли я почала навчання, через два тижні мені подзвонили з 3 ОШБр 1 батальйону і сказали, що моє відношення готове. А я пройшла вишкіл 1 жовтня, відношення було готове аж в грудні. Так я потрапила до Інтернаціонального легіону”, — резюмувала бойова медикиня.

Нагадаємо, бойова медикиня Інтернаціонального легіону територіальної оборони ЗСУ Анастасія Муцей розповіла про ставлення до дівчат на війні. Вона зазначила, коли людина тільки потрапляє в бойову роту — неважливо, дівчина ти чи хлопець, всі чекають перших бойових виходів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Анастасія Муцей: Всі київські військкомати мене послали! Бо я дівчина і мені немає 25 років!

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