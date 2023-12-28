Всі подробиці про блокпости у Києві та області: для чого їх встановили і як довго вони будуть

Триватимуть перевірки від 28 грудня 2023 року до 6 січня 2024 року.

У Києві та області розгортають додаткові блокпости, а також поліцейські будуть активно перевіряти торгівельні центри, вокзали і лікарні.

Що відбувається, чи роздаватимуть там повістки - дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

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Блокпости встановлють у різних районах Києва. Люди засипали мережу новими відео, а чоловіки знову активно по-братськи попереджають один одного про перевірки в різних кінцях міста. На відео вже відреагували й військові. Адже знімати блокпости й усе, що стосується військових чи критичної інфраструктури - заборонено.

Для чого блокпости

Українці впевнені, блокпости встановлюють задля вручення повісток. В Київській обласній військовій адміністрації це заперечують. Кажуть: це посилені контрдиверсійні та безпекові заходи, і рішення було ухвалено на раді оборони Київщини. Заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114-ї окремої бригади тероборони.

"Просимо кожного жителя Київщини, гостей області з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу. Будьте пильними! Якщо бачите, що хтось робить фото чи відеофіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури - повідомте про це правоохоронців", - повідомили у КОВА.

Перевірок стане більше

Правоохоронці візьмуться і за торгівельні центри, супермаркети, вокзали, лікарні й усі інші місця зі скупченнями людей. Підійти перевірити документи можуть у будь-кого. В адміністрації пояснили, чому раптом вводять такі радикальні міри.

"Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адмін. правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тис. осіб", - прокоментували там.

Скільки триватимуть перевірки

Втім, такі посилені перевірки не назавжди. Триватимуть заходи від 28 грудня 2023 року до 6 січня 2024 року. Нагадаємо, що спершу у Київській міській державній адміністрації казали, що встановлення блокпостів - це заради безпеки та навчання і що стоятимуть вони з 25 по 28 грудня.

Чому почали встановлювати блокпости саме зараз

Представники влади кажуть, такі активні перевірки ніяк не пов’язані з мобілізацією, натомість нагадують, в країні досі триває війна і ворог нікуди не подівся, а готуватися до різних сценаріїв розвитку подій і підвищувати обороноздатність, зокрема у столиці, зайвим точно не буде.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У КИЄВІ ТА ОБЛАСТІ РОСТУТЬ НОВІ БЛОКПОСТИ: що відбувається, чому дороги пусті, а люди - в шоці?!

Чому люди панікують

Паніка киян зумовлена останніми новинами, а точніше законопроєктом, який днями Кабмін вніс на розгляд Ради, який якщо ухвалять, то потенційних мобілізованих стане більше, адже категорії, які мають зараз право на відстрочку, стане менше.

Нагадаємо, 28 грудня стало відомо, На Київщині розгортають додаткові блокпости, перевірятимуть ТЦ, вокзали і лікарні.

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