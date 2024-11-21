"Всі повинні бути "бусифіковані": військова різко висловилась про мобілізацію

Начмед 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї бригади, дівчина загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі") Аліна Михайлова різко висловилась про тих, хто відкупився від армії та жартує про тих, кого мобілізували ТЦК.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Нагорній.

Аліна Михайлова зазначила, що коли до них прибувають так звані "бусифіковані", то вони обурені та вважають, що "їх відправили на убій". Натомість частина українців дозволяє собі жартувати з таких людей.

"А насправді в цій країні мають бути "бусифіковані" абсолютно всі. Це ще один клікбейт в коментарях. В цій країні мають бути "бусифіковані" всі. Тому що хтось собі вважає, що він може заплатити 5 тисяч, 10 доларів і отримати відстрочку від армії або виїхати, перепливти через Тису. Всі їх на фронт", - сказала Аліна Михайлова.

Військова парамедикиня також висловилась щодо жартів про "бусифікованих Микол".

"Мені ті всі жарти про Миколу, всіх "бусифікованих" мені настільки неприємні, тому що ці люди і "бусифіковані" Миколи, вони всі на війні. А ти чм*, який пишеш про це десь в інтернеті, там хохотні коментарі, мемчики, ти сидиш вдома, зранку йдеш там десь снідати круасаном з свіжим лососем і вписуєш коментарі якісь собі. І натомість, коли хтось сміється з тих, хто в Тисі. То є такі, які пишуть, а хіба можна сміятися з таких людей? Це там "цвіт націй", який хотів врятуватися і врятувати свою інтелектуальну власність, а не зміг", - сказала Аліна Михайлова.

Повну версію інтерв'ю з Аліною Михайловою дивіться за посиланням.

Читайте також: