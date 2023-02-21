Російський математик, публіцист і політичний діяч із США Андрій Піонтковський вважає, що один з підсумків Мюнхенської безпекової конференції у тому, що іноземні політики усвідомили: зараз Україна веде боротьбу не лише за себе.

Таку думку Піонтковський висловив в ефірі телеканалу "Freedom".

"Головний висновок полягає у тому, що європейська та західна політичні еліти нарешті усвідомили, що нині лежить на вагах і що діється, говорячи словами одного поета. Також вони усвідомили, що Україна зараз веде боротьбу за безпеку всього Заходу і що від результату цієї війни залежить, в якому світі будемо жити ми і наші діти у ХХІ ст", - каже російський публіцист.

Експерт наголосив, що із цього усвідомлення виходить рішучість Заходу зробити все для досягнення перемоги України.

"Закінчилася дискусія, яку ми спостерігали в американській адміністрації протягом цього року між двома концепціями - концепція перемоги України, яку ще 25 травня минулого року сформував у Києві міністр оборони США Остін та інша концепція, яка мала популярність в тій самій адміністрації — це непоразка України. Ось ці "непоразківці" під час дискусій всередині західного табору намагалися накласти певні табу на ті види зброї, яку вони вважали наступальною", - каже Піонтковський

Експерт назвав найважливішим для всього цивілізованого світу виступ британського прем’єр-міністра Ріші Сунака: "Він обрушився на тих "обережних", які мали заперечення з приводу передачі такої кількості озброєння, буцімто вони «оголюватимуть власну оборону". Ріші Сунак зазначив, що Україна зараз захищає західний союз і запитав навіщо вони тримають ці гори зброї, аби захистити себе від можливої агресії Сходу? Зараз цим займається Україна і найкращий спосіб вирішити це питання — послати зброю їй".

Прем’єр-міністр у своєму виступі наголосив, що Британія буде першою країною, яка надасть Україні далекобійні ракети Storm Shadow, далекобійність яких дозволяє досягати будь-яких цілей на європейській території Росії. Він також заявив, що необхідно терміново передати Україні сучасні західні літаки і що Великобританія зараз готує своїх льотчиків для роботи на цих літаках.

"Висновок такий: всі табу будуть зняті, вся необхідна зброя для перемоги буде надана Україні", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, щорічна 59-та Мюнхенська конференція з безпеки добігла кінця. Проте заяви, виголошені там світовими лідерами, є певним індикатором настроїв, які зараз панують на Заході в цілому, та в Європі зокрема, де вперше з часів Другої світової вже рік триває повномасштабна кривава війна. Що Україна просувала в Мюнхені - у матеріалі ТСН.ua.

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