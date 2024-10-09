"Всі жінки погані": нові подробиці погрому у Києві чоловіком, який не міг знайти дружину

В Києві за спрощеною процедурою будуть судити 32-річного уродженця Волинської області, який наприкінці вересня цього року бив стільцем вікна приймальні громадян Мінсоцполітики та перекидав меблі через те, що не зміг знайти порядну жінку та створити сім’ю. Як повідомила Київська міська прокуратура, на думку цього чоловіка, державні органи не змогли допомогти йому у цьому питанні.



Подробиці в коментарі для ТСН.ua розповіла речниця столичної прокуратури Ірина Винокурова.



"Цей громадянин визнав свою провину. В суді це буде розглядатись за спрощеною процедурою. Його дії — це кримінальний проступок", — повідомила нам Ірина Винокурова.



За даними правоохоронців, цьому погрому передували звернення цього громадянина до державних установ, на які він отримав відповіді, але вони його не влаштовували.



"Коли поліцейські, які приїхали на місце події, запитали у нього про причини таких дій, він відповів, що у нього не складається життя, дружину знайти не може, всі жінки погані", — розповіли нам правоохоронці.

Поліцейським порушник заявив, що вдався до таких дій після того, як не зміг знайти порядної дружини. Фото: Київська міська прокуратура



Також про чоловіка відомо, що він офіційно не працевлаштований, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, в Києві він мешкав у своїх знайомих, раніше на обліку у психіатра та нарколога не перебував, військову службу не проходив.



За хуліганство чоловікові загрожує покарання у виді штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн. або пробаційний нагляд до 3 років або обмеження волі на той самий строк.

Не знайшов дружину та вирішив розгромити Мінсоцполітики

Раніше повідомлялось про те, що у Німеччині українець у жіночому туалеті побив поліцейську.

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