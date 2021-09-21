Всім грошей не вистачить: медики розкритикували проєкт держбюджету-2022

Медики вимагають, щоб депутати виділили на медицину 5% від ВВП, як прописано в Законі про реформу охорони здоров’я. А не 2,9%.

Медики розкритикували проект державного бюджету. Вони сумніваються, що від січня їм почнуть платити більше. Бо суми, яку хочуть закласти у головний кошторис країни, переконані, буде замало. У червні президент Зеленський анонсував, що це буде 20 тисяч для лікарів і 13,5 для середнього медперсоналу.

Наскільки це реально, йдеться 21 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Квітень 2018-го. В Україні стартує медична реформа. Першими зміни торкаються лікарів первинної ланки. Сімейні лікарі майже одразу починають отримувати відчутно більші зарплати.

"Коли я працювала сімейною лікаркою, у мене було більше ніж 1600 пацієнтів і зарплата 18 тисяч "на руки", — говорить лікарка з Мукачева Мирослава Чубірко.

Зараз укладених декларацій у неї вже менше. Бо паралельно вона очолює заклад первинки. У середньому лікарі там заробляють 20 тисяч гривень.

"Сімейні лікарі мають різну зарплату, починаючи від 12-13 тисяч, закінчуючи 27 тис.", — зазначила вона.

Такі зарплати мали б бути і в лікарів вторинки ще торік. Але це не так.

Роман Кізима показує свою платню за вересень. Він лікує онкохворих дітей. Співпрацює з іноземними колегами, бере участь у міжнародних проєктах. Працює більш ніж по 12 годин на день. Має півтори ставки і за все разом у Романа за місяць не виходить і 10 тисяч гривень.

"У кількадесят разів ми маємо нижчі зарплати, ніж наші колеги за кордоном. Нашим колегам не потрібно думати про неофіційні рішення, про якісь гранти для утримання себе. Вони мають можливість думати про розвиток свій власний і про гранти, які будуть розвивати лікарню", — розповідає медик.

Новини України: медики розкритикували проєкт держбюджету

Підвищити зарплати лікарям вторинки обіцяють уже другий рік. Але якщо й підіймали, то лише на кілька сотень гривень. Цього ж року, у День медика, президент Зеленський пообіцяв підвищити мінімальну зарплату лікарям до 20 тисяч гривень, а середньому медперсоналу — до 13 з половиною. Але сума, яку заклали в проєкт держбюджету, у медиків викликає сумніви. 157 мільярдів гривень, погоджуються, це більше ніж у попередні роки. Але все ще недостатньо.

Активісти порахували: на підвищення зарплат треба 97 мільярдів гривень. Це дві третини всього бюджету. Тому медики вимагають, щоб депутати відкорегували проєкт бюджету і виділили на медицину 5% від ВВП, як прописано в Законі про реформу охорони здоров’я. А не 2,9%. Голова профільного комітету переконує: бюджетних грошей вистачить.

У Національній службі здоров'я додають, що чимало залежить від керівника закладу і від того, як саме він розподілятиме кошти.

"Коштів закладено достатньо. Дуже велику роль грає головний лікар, місцева влада. Лікарнею не має витрачатися на комунальні послуги, капітальні видатки, має всі ці кошти направити на пацієнта і потім на заробітну плату лікарям", — пояснює заступниця глави НСЗУ Тетяна Бойко.

Але головне — це потрібно зробити так, щоб підвищення зарплати ніяк не позначилося на якості надання послуг пацієнтам.

Нагадаємо, що у вівторок, 21 вересня, уряд представив проєкт державного бюджету України на 2022 рік у Верховній Раді.

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