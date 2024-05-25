“Встановлять протез і ми одружимося!”: військовий розповів зворушливу історію, як зробив пропозицію коханій

Боєць підрозділу “Стугна” у складі спецпідрозділу “Тимура” ГУР МО України на позивний “Каховка” розповів, що найкращим психологом після важкого поранення для нього стала кохана дівчина.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA військовий розповів, що пообіцяв їй стати на ноги і знову почати ходити.

“Я свою обіцянку виконав на Новий рік, хоча і з паличкою, але став на коліно і зробив її пропозицію. Тепер ми чекаємо, коли мені встановлять біонічний протез, і ми зможемо одружитися”, — каже військовий.

Він поділився, що дівчина була поруч із ним з перших днів після поранення.

“У мене тоді телефона не було ще. Він залишився в прифронтовому місті, де ми готувалися до виїзду. Десь через тиждень мені його тільки привезли. Я вийшов з нею на зв'язок, вона одразу приїхала. Також мені дуже допомагала моя сім'я, це моя тітка Ольга і її діти, моя двоюрідна сестра Тетяна, і вся Фастівська громада, вони звідти родом. Вони мені дуже допомагали і допомагають збирати і на протезування, і на лікування”, — розповів “Каховка”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Лікарі були шоковані! Втратив 2,5 літри крові і 8 годин чекав на евакуацію! Інтерв’ю з “Каховкою”

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