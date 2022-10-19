"Вставай, страна огромная!": експерт пояснив, навіщо Путін "запровадив" воєнний стан та рівні реагування

"Запровадженням" воєнного стану на територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей Путін демонструє, що налаштований на битви за них.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.

"Режим Путіна тримається виключно на пропаганді. Без зомбування населення режим приречений, тому вони мусять нескінченно "підгодовувати" мешканців. Тепер він "запровадив" воєнний стан з метою "Вставай, страна огромная!". Він залякує, що в іншому випадку "кляті натівці з укрофашистами дійдуть мало не до Владивостока", - каже Черник.

Щодо пункту про "иные меры", військовий експерт впевнений, що за ними може стояти і ядерна зброя.

"Путін лякає ядерною зброєю. У них немає більше козирів, крім цієї зброї. Іранці, звісно, можуть надати їм безпілотники, кілька десятків балістичних ракет. Але ми по факту вже витримали більше 4 тисяч ракетних ударів. Що зміниться?" – вважає Черник.

"Воєнний стан" у Херсонській, Запорізькій областях та "ЛНР" і "ДНР": що відомо

Російський диктатор Володимир Путін 19 жовтня "запровадив" воєнний стан на тимчасово захоплених територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Він почне "діяти" від 00:00 20 жовтня.

Путінський "воєнний стан" передбачає:

Заборону на виїзд громадян за межі країни.

Евакуацію об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців у безпечні райони.

Запровадження особливого режиму в'їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування нею.

Залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення об'єктів економіки.

Вилучення необхідного для потреб оборони майна в організацій та громадян з подальшою виплатою державою його вартості.

Запровадження військової цензури у сфері комунікацій, а також контролю за телефонними переговорами.

Крім того, Путін запровадив "середній рівень реагування" у Криму, Севастополі, Краснодарському краї, а також Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях.

На територіях Центрального (зокрема, це Москва) і Південного федеральних округів російський диктатор оголосив "рівень підвищеної готовності".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що оголошений Путіним "воєнний стан" не має жодного значення.

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