Чому білоруська армія не воює проти України: радник Тихановської - про плани Путіна і Лукашенка

Білорусів не відправлять на війну проти України, оскільки це загрожує режиму Лукашенка. За таких умов у Білорусі можуть спалахнути протести та статись розкол у країні.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів старший радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка.

"Для Лукашенка Путін є гарантією того, що він буде при владі. А для Путіна Лукашенко - це єдиний союзник, а тому вони так тримаються один за одного і ці зустрічі мають психотерапевтичний ефект для диктаторів і їхніх союзників. Вони бачать, що союз є, диктатори співпрацюють. Це справляє заспокійливий ефект, що РФ не отримає поразку у війні. Відбувається і повзуча окупація Білорусі. Сфера за сферою віддається Росії. Спочатку митна сфера, потім фінансові послуги, були навіть питання спільних парламентів та урядових структур. Лукашенко через підтримку Путіна розплачується Білоруссю", - пояснив опозиціонер.

Вячорка вважає, що стримувати диктаторів можливо за допомогою санкцій. Він також переконаний, що Путін не наважиться втягнути армію Білорусі у війну проти України.

"Я не думаю, що питання залучення білорусів до війни проти України стоїть на порядку денному. Ми ніколи не чули, що Кремль би змушував Лукашенка до втягнення до війни. Це така інформаційна спецоперація Кремля, щоб остаточно посварити білорусів та українців. Путіну важливо мати доступ до білоруської інфраструктури. А Білорусь була буферною зоною між НАТО і РФ. Також на території Білорусі можливе розміщення ядерних ракет. Відправлення білоруських військ на війну проти України призведе до протестів та розколу в елітах. Та і війська Білорусі не допоможуть Росії, але можуть зруйнувати режим. І це розуміють диктатори. Я не вірю, що Білорусь в найближчі пів року відкрито вступить у війну проти України", - сказав радник Тихановської.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого 2022 року з території Білорусі на Київ рушили російські окупанти. Також росіяни в цій країні розмістили свої ракетні комплекси, які місяцями обстрілювали Україну ракетами.

Крім того була інформація, що Білорусь ремонтує техніку російських окупантів, лікує поранених загарбників та постачає РФ бронетехніку для вбивств українців.

Лукашенко також відверто підтримав кровожерливу війну Путіна та схвалює геноцид в Україні.

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