Вступ до НАТО без ПДЧ або інший формат: Подоляк розповів, в якому альянсі повинна бути Україна

Це може бути вступ до НАТО без ПДЧ або новий безпековий альянс.

Про це в етері ТСН заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Ми повинні бути в якомусь альянсі, бо це - єдиний формат безпеки Європи. Консолідований, колективний формат. Ми про це постійно говорили, але наші партнери теж не розуміли, що таке РФ. Це сьогодні всі розуміють, вони побачили, якою є Росія. А до цього моменту вони усі хотіли або заробляти з РФ, бо це багато "сірого кешу", або хотіли отримувати якісь можливості, щоб просувати свої політичні кар'єри за "сірі" гроші, які можна було витрачати на політичні партії чи на себе, або боялись, або довіряли концепції 1997 року, коли вважали, що РФ може бути елементом безпеки Європи та партнером НАТО. Ці проблеми призвели сьогодні до цієї війни. А тому партнери завжди шукали приводи, що Україна ще не готова йти до НАТО. Але як з'ясувалось, що і ПДЧ не потрібно, як ми бачимо на прикладах Швеції та Фінляндії", - наголосив Подоляк.

Радник голови Офісу президента додав, що ЗСУ довели, що вони сильніші за будь-яку армію в Європі.

"А сьогодні для України армія - це і є ПДЧ. Наша армія довела, що вона сильніша за будь-яку армію в Європі. Бо витримати війну проти орди з такою кількістю зброї - жодна армія не витримає. А тому, щоб не було спекуляції, ми хочемо, щоб була змінена система глобальної безпеки. Ми хочемо, щоб такі країни, як Росія більше не могли претендувати на інші суверенні території. Не тільки України - Грузії, Молдови, країн Балтії. Про це ж РФ сьогодні заявляє, а у Грузії забрала. А тому ми говоримо: формат європейської глобальної безпеки має бути зміненим. Друге - а давайте змінимо роль України у цій європейській глобальній безпеці. І може бути два варіанти: може бути переформування блоку НАТО і Україна стане членом Альянсу, або інший формат безпеки. І Україна може бути ініціатором цієї іншої системи європейської безпеки", - пояснив Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк розповів про просування росіян і чому ЗСУ іноді відступають.

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