Вступ до НАТО: про що говорили у штаб-квартирі Альянсу і яку зброю отримає Україна

Цього тижня знову пролунала заява - Україна має отримати запрошення до НАТО, а будь-які безпекові угоди, що є замінниками членству в блоку, Київ відкидає. Цей майже ультиматум пролунав напередодні того, як у штаб-квартирі зібрався політичний блок альянсу.

Як відреагували міністри і що зрештою Україна отримає від НАТО, йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Прокоф’євої.

Генеральний секратар НАТО Марк Рютте уперше приймає у себе в штаб-квартирі міністрів закордонних справ Альянсу. Він поводить себе наче доброзичливий господар. Однак говорити про запрошення України до Альянсу Генсек не готовий.

"Союзники погоджуються, що майбутнє України в НАТО. Але це станетьсчя поступово, я думаю, що ми маємо зконцентруватися, що ми і зробимо пртягом цих двох днів, на тому, що необхідно зараз. Це безумовно військова допомога", - сказав Марк Рютте.

Марк Рютте

Під час свого дводенного візиту до Брюсселя міністр закордонних справ Андрій Сибіга жодного разу на публічних зустрічах не згадав про членство.

"Складно говорити про підтримку країни щодо членства, коли на її територіїї ведуться військові дії - це така позиція деяких членів. Вони вважають що це може втягнути їх у війну. Україна цього не прагне. Ми говоримо про членство в НАТО як стратегічну мету", - каже Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга

Із порожніми руками з цієї зустрічі Україна не поїхала. Генсек Марк Рютте постійно акцентував на тому, що потрібно захистити українську енергосистему додатковими засобами ППО. При чому у найкоротші терміни. Постачання додаткових 20 систем ППО від країн-партнерів Україна очікує вже до кінця цього року.

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