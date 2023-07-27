Вступ до вишу – відстрочка від мобілізації: адвокатка пояснила,чи є обмеження за віком та освітою

Чоловіки в Україні користуються правом на освіту для уникнення мобілізації. За даними Міністерства освіти та науки, цьогоріч кількість контрактників в університетах небувало зросла – на 82%, якщо виокремити лише чоловіків. Студенток і студентів до 20 років, порівнюючи з минулим роком, поменшало. Натомість різко зросла кількість студентів віком 30-50 років.

Сайт ТСН.ua розбирався, чи встановлює закон обмеження щодо віку здобувачів освіти, вже наявної вищої освіти, а також країни навчання. Ми також спитали в адвокатки Марини Бекало, чи порушують такі “ухилянти” закон.

Які студенти не підлягають мобілізації

За статтею 23 Закону про мобілізацію, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають всі без виключення (незалежно від віку, спеціалізації, вже наявної освіти тощо)

студенти,

аспіранти,

докторанти,

асистенти-стажисти вищих навчальних закладів,

здобувачі професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої освіти,

які навчаються за денною або дуальною формами навчання.

Чи є обмеження за віком та освітою

Адвокатка погоджується, що зростання кількості студентів чоловіків в навчальних закладах з великою ймовірністю пов’язана із уникненням від призову під час мобілізації. Але з юридичної точки зору студенти-чоловіки призовного віку нічого не порушують, це один із законних способів отримати відстрочку, каже вона.

“Як ми бачимо, закон не встановлює будь-яких обмежень щодо віку здобувачів освіти, вже наявної вищої освіти, а також країни здобуття освіти. Тобто це може бути як український навчальний заклад, так і іноземний”, – зазначає Марина Бекало ТСН.ua.

Виши не дотримуються правил військового обліку

Причому, Постанова КМУ №1487, яка затверджує правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, передбачає прийняття на навчання в заклади освіти тільки після взяття їх на військовий облік в ТЦК СП.

“А це означає, що чоловік має стати на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію, отримати військово-обліковий документ, з усіма витікаючими наслідками. Але цієї умови навчальні заклади не дотримуються, адже юридично вони не відповідають профільному законодавству про освіту”, – каже адвокатка ТСН.ua.

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Марина Бекало пояснює, що правила вступу на навчання, згідно з законом про освіту, не передбачають умов дотримання військового обліку вступників на навчання. У внутрішніми правилах навчальних закладах про умови вступу на навчання також не зазначаються такі вимоги.

“І це логічно, адже вони не будуть відповідати профільному законодавству про освіту. Тому навчальні заклади не мають підстав не прийняти вступника на навчання, а також відрахувати здобувача освіти у зв’язку із порушенням ним правил військового обліку”, – зазначає адвокатка.

Студенти-”дистанційники” іноземних вишів

Навіть якщо відпрацювати ці прогалини в законі про освіту, глобально це не зменшить кількість вступників на навчання чоловіків призовного віку. Студенти денної або дуальної форми іноземних навчальних закладів також мають право на відстрочку.

“Іноземні навчальні заклади з радістю приймають наших чоловіків на навчання, на дистанційну денну форму навчання та приймають документи на вступ онлайн. Тому вступити на навчання в іноземні заклади освіти ще простіше, вони не ведуть військовий облік студентів та не зобов’язані дотримуватися українського законодавства. І вартість навчання майже однакова з українськими закладами освіти”, – додає адвокатка.

Отже, законно отримати відстрочку від мобілізації можуть чоловіки будь-якого віку та освіти, вступивши на навчання до вищого навчального закладу на денну або дуальну форму навчання в Україні або за її межами. Останнє можна зробити дистанційно, не виїжджаючи за кордон.

При цьому виші в Україні не можуть не прийняти вступника на навчання, а також відрахувати його, якщо він порушив правила військового обліку (стати на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію, отримати військово-обліковий документ).

Що робити, аби чоловіки не зловживали правом на відстрочку

Для того, щоб чоловіки не зловживали своїми правами на відстрочку, необхідно внести відповідні зміни до ст. 23 Закону про мобілізацію в частині надання відстрочки студентам та аспірантам, вважає Марина Бекало. .

Нагадаємо, раніше адвокатка пояснювала ТСН.ua, чи можливо обмежити право на освіту під час воєнного стану, чи допоможе це вирішити проблеми призивної кампанії та до яких наслідків може призвести.

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