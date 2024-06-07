Вступ до Євросоюзу: одна із країн виступає проти членства України та висунула свої вимоги

Єврокомісія рекомендує почати переговори з Україною про її вступ до ЄС. Домашнє завдання, необхідне для прогресу, з боку Києва виконаним. Утім, інакше вважає Угорщина, чий лідер є послідовним противником членства України у Євросоюзі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки "Радіо Свобода" в Брюсселі Зоряни Степаненко.

Оцінка Єврокомісії, яку сьогодні озвучили послам країн-членів, позитивна. Зауваження до України лишалися в антикорупційній галузі, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців і дотримання прав національних меншин. Зараз же вважається, що домашнє завдання Україна виконала - Єврокомісія відзвітувала дипломатам про завершення всіх чотирьох кроків, щоб залишалися, й рекомендувала почати переговори про вступ до ЄС із Києвом.

"Тепер справа за державами-членами. Саме їм належить ухвалити переговорну рамку. Коли цей крок буде зроблено, прерогатива країни, що головує в Раді ЄС, - скликати міжурядову конференцію, щоб формально почати переговори", - каже Ана Пізонеро.

Сказати “так” початку переговорів мають усі держави-члени. Й одна з них заперечує. Угорщина вважає, що в захисті нацменшин - Україна не продемонструвала достатній прогрес. Представник Угорщини нагадав сьогодні на закритій зустрічі послів про 11 пунктів, у яких Будапешт виклав очікування від України. Йдеться - про повернення угорським нацменшинам прав, які вони мали до 2015 року. Це, зокрема, можливість складати угорською мовою іспити і здобувати нею вищу освіту. В українському уряді повідомили, що політичний діалог з угорською стороною триває і що Київ готовий іти назустріч.

ЄС / Фото: Associated Press

Інші країни Євросоюзу сьогодні підтримали висновок Єврокомісії й відмовилися оновлювати перелік вимог до України. Вважають, Брюссель має скликати міжурядову конференцію. Її прагнуть провести 25 червня, доки в Раді ЄС головує Бельгія. Із липня - естафету в неї переймає Угорщина. Будапешт зможе впливати на формування порядку денного, і в ЄС побоюються, що він гальмуватиме рух України до Євросоюзу.

Угорський представник, озвучивши до Києва зауваження, сьогодні закликав до прогресу, зокрема, з Сербією й Албанією, - вони кандидати на вступ до ЄС із 2009-го. Чергова спроба послів країн-членів подолати угорські заперечення й домовитися про старт переговорів з Україною - наступного тижня.

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