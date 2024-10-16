Вступ КНДР у війну в Україні: полковник зі США оцінив, як це вплине на фронт

Росія може отримати до 3 000 північнокорейських солдатів, які воюватимуть піхотою в Україні.

Ще на початку жовтня стало відомо про загибель шістьох північнокорейських офіцерів із лав інженерних військ КНДР. Ще троє були поранені, їх відправили на лікування до Москви.

Поки, за словами очільниці МЗС Фінляндії Еліни Валтонен, на Заході все більше відчувається втома від війни Росії проти України, зокрема щодо подальшої допомоги Києву, а в Міноборони Німеччини, за інформацією BILD, більше не вірять у спроможність ЗСУ відвоювати окуповані Росією території, ця війна набуває ще більш глобальних масштабів.

У понеділок, 14 жовтня, Володимир Зеленський повідомив про фактичний вступ Північної Кореї у війну проти України на боці Росії. За тиждень до цього міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен повідомляв, що КНДР могла направити своїх військових на окуповані Росією українські території.

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Вже понад два тижні відомі факти про пряме залучення північнокорейських військових до війни Росії проти України. Проте жорсткої реакції Заходу й досі немає. Й все це відбувається на тлі візиту у вівторок, 15 жовтня, міністра оборони РФ Андрія Білоусова до Пекіна, де він зустрівся з віцеголовою центральної військової комісії КНР Чжан Юся. Сторони заявили про суттєві оборонні та військові переговори для зміцнення зв’язків, і розширення військових відносин і їхнє підвищення до найвищого рівня за всю історію.

Також у вівторок, 15 жовтня, стало відомо, що Північна Корея підірвала зі свого боку частини доріг на північ від демаркаційної лінії із Південною Кореєю, яка відповіла пострілами. Але, це вже не перші провокаційні дії Пхеньяна. В січні цього року КНДР обстріляла "кордон".

Про те, як залучення північнокорейських військових до війни Росії проти України вплине на фронт, як це пов’язано з діями Китаю, та чи чекати загострення між двома Кореями, ТСН.ua розпитав у полковника США у відставці (служив у Саудівській Аравії, Іраку, Німеччині, Білорусі, Катарі, Афганістані та інших країнах), керівника Євразійської програми у Foreign Policy Research Institute (США, Філадельфія) Роберта Гамільтона.

За його словами, очевидно, що північнокорейські солдати вже воюють на боці Росії, про що свідчить загибель щонайменше шести з них під час нещодавнього українського удару (ЗСУ - ред.) у Донецьку.

"На даний момент схоже, що північнокорейський військовий контингент в Україні в основному складається з інженерів і техніків, які керують системою балістичних ракет малої дальності, яку КНДР надала Росії для використання в Україні. Але ходять постійні чутки, що Росія отримає до 3 тис. північнокорейських солдатів, які воюватимуть піхотою в Україні", - зауважив Роберт Гамільтон.

Разом із тим, полковник США у відставці не вважає, що для цього Північній Кореї потрібна була згода Китаю.

"Ця угода, безумовно, була укладена на двосторонній основі між Росією та Північною Кореєю. Один або обидва могли повідомити Китай, але жоден не питав би його згоди", - вважає професор Гамільтон.

А от підрив Північною Кореєю зі свого боку частини доріг на північ від демаркаційної лінії із Південною Кореєю, на думку Роберта Гамільтона, може бути спробою відвернути увагу від північнокорейських солдатів, які воюють в Україні.

"Ця акція була радше демонстративною чи перформативною (спробою відволікти увагу - ред.), ніж ознакою підготовки до війни. Північна Корея регулярно посилює напруженість у відносинах з Південною Кореєю чи США, коли чогось домагається. У цьому випадку підриви доріг можуть бути спробою відвернути увагу від історій північнокорейських солдатів, які воюють в Україні", - підсумував керівник Євразійської програми у Foreign Policy Research Institute.

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