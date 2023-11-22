Вступ України до ЄС: що кажуть у Європі та хто може завадити євроінтеграції

Європарламент відкриє офіс у Києві для посилення підтримки українського парламенту. Це роблять для того, щоби налагодити контакти Верховної Ради з відповідними комітетами Європарламенту. Офіс у Києві стане одним із небагатьох представництв у містах поза ЄС. Напередодні подальші кроки з євроінтеграції в Києві з президентами України та Молдови обговорив глава Європейської Ради.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

На десяту річницю Революції гідності до Києва приїхала президентка Молдови. Під час переговорів Володимира Зеленського та Маї Санду йшлося про безпеку, транскордонну співпрацю та енергетичні виклики. Особлива ж увага - до майбутнього шляху обох країн до Європейського союзу, каже президентка Молдови.

Мая Санду, Олена та Володимир Зеленські

Задля цієї розмови до Києва з неоголошеним візитом приїжджав глава Європейської Ради. Шарль Мішель оприлюднив світлину з вокзалу і зазначив - прибув до друзів. Його візит відбувся напередодні саміту Європейської Ради - той проведуть вже в середині грудня. І на ньому лідери ЄС обговорюватимуть рекомендацію Європейської комісії розпочати офіційні переговори про вступ з Україною. Київ розраховує на потужне рішення у грудні - так про результати перемовин із Шарлем Мішелем написав президент Зеленський.

Наразі у Брюсселі немає єдності щодо початку переговорів - такі повідомлення останніми днями з'являються у ЗМІ. Начебто саме рішення хочуть з грудня перенести на березень наступного року - зокрема, через позицію деяких країн.

Угорщина знову обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення. Перемовини будуть складними - відверто розповідає глава Євроради. Шарль Мішель навів у Києві три аргументи, за допомогою яких обіцяє переконувати союзників у Брюсселі. Каже - початок переговорів про вступ сигналізує громадянам ЄС, що блок дбає про їхню безпеку і добробут, оскільки розширення піде на користь. Для України і Молдови це було б доказом, що Євросоюз може бути надійним партнером. Як і сигналом для кремля і тих, хто хоче підірвати світовий порядок.

Зустріч у Києві

Шарль Мішель обіцяє не втратити жодного шансу, щоби задовольнити законні очікування України та Молдови. Водночас, глава Євроради нагадує - на засіданні у грудні йтиметься не про сам вступ, а лише про початок тривалого процесу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 22 листопада 2023 року | Новини України

Напередодні Верховна Рада підтримала кілька законопроєктів, ухвалення яких рекомендувала Єврокомісія для початку переговорів про вступ до ЄС.

Читайте також: