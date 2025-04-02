ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
3 хв

Вступ України до ЄС: коли це можливо і яка країна гальмує процес

Україна до 2030 року може стати членом ЄС, проте є країна, яка гальмує цей процес. Що відомо?

Автор публікації
Оксана Ткаченко Оксана Ткаченко
ЄС

Україна у 2030 році може стати членом ЄС / © Associated Press

Литва, Данія та Швеція допоможуть Україні зі вступом в ЄС. Представники цих трьох країн надали проєкт, за яким фактично візьмуть під свій патронаж увесь процес вступу. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс напередодні укотре окреслив дедлайн членства України в ЄС — це 1 січня 2030 року.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Литва, Данія і Швеція допоможуть Києву якнайшвидше привести законодавство у відповідність з європейським і підтримуватимуть на всіх рівнях на шляху до членства. Слоган проєкту — «Україна в ЄС не якщо, а коли».

Очільник департаменту з питань розширення та східного сусідства Герт Ян Купман нагадує — ЄС це не лише доступ до благ, якими користується кожен його мешканець, а й чималий список правил. І кожен громадянин України мусить бути готовий їх виконувати.

«Не забувайте, що переговори про вступ насправді не зовсім є переговорами про вступ. Ви вступаєте в клуб. І Потрібно прийняти правила цього клубу», — каже Герт Ян Купман, генеральний директор Європейської комісії з питань розширення та східного сусідства.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс ділиться своїм досвідом вступу в ЄС. Розповідає як важко давався колишній пострадянській країні цей процес, який подекуди нагадував прийняття гіркої пігулки. Але потім усі ці зусилля повернулися сторицею.

«За 20 з лишком років литовська економіка виросла в 5 разів. 5, 6 якщо буде точним. Доходи виросли в 5 разів. Це просто диво, у 2004 році, коли ми стали членом, я навіть не міг цього уявити, що ми будемо майже на такому ж рівні як інші європейські столиці. І це доказ того, що ви можете так само. І так само буде з пенсіями. Наші пенсіонери, ви будете здивовані, але вони нині мають у 5 разів вищі пенсії, аніж це було 20 років тому», — каже Кястутіс Будріс, міністр закордонних справ.

Будріс повторює тезу свого президента Гітанаса Науседи про чіткий дедлайн вступу в ЄС. Україна має приєднатися до європейської родини не пізніше 1 січня 2030 року. І це питання нерозривно пов’язане з безпекою усієї Європи. Нині триває ж активний скринінг законодавства України. Усі закони умовно розбили на 6 груп або кластерів, аби простіше було звіряти по європейському зразку. Цьогоріч за президентства Польщі і Данії у раді ЄС Україна ставить амбітну мету — відкрити якщо не всі, то бодай 3 з 6 таких кластерів. Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква зізнається — свою домашню роботу у цьому питанні Україна вже виконала, а забуксовують увесь процес тепер у Брюсселі.

«Так, іноді нам треба прискорювати ЄС і деякі країни-члени. Прем’єр-міністр згадав сьогодні три кластери, які вже пройшли процедуру скринінгу. Ще раз нагадаю — це кластер основ, внутрішній ринок і зовнішні відносини. Три кластери, які вже виконала Україна», — каже він.

Цю проблему під час спілкування з ТСН визнає і пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

«Зараз ми знаходимося в процесі пошуку консенсусу серед 27 держав-членів, щоб зробити наступний крок і розпочати переговори. Я думаю, що цього року ми будемо на шляху відкриття всіх кластерів», — каже вона.

Присутні у залі не приховують, що винуватці цієї затримки — угорська сторона. Окрім того, що Будапешт категорично відмовляється надавати Києву військову допомогу і виступає за налагодження відносин із Москвою, із кожним разом там вигадують все нові й нові претензії до українців перед вступом. Віктор Орбан навіть оголосив проведення такого собі референдуму серед громадян, аби ті сказали, чи хочуть вони бачити Україну в ЄС. Щоправда, опитування сформулювали зі спекулятивним текстом. До прикладу, замість переваг приєднання до ЄС України — Будапешт пропонує своїм громадянам ознайомитися із «7 ризиками», які нібито несе майбутнє членство України. Західні видання з посиланням на анонімних європейських посадовців пишуть, що поведінка угорської сторони багатьом обриває терпець. Тож у Брюсселі вже шукають шляхи як це обійти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 6:00 2 квітня. Перші ранкові новини середи

Дата публікації
Кількість переглядів
235
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie