Вступна кампанія, виплати по-новому та техогляд: які зміни будуть в Україні від 1 липня

Які зміни будуть в Україні від 1 липня

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В Україні від 1 липня змінюються соцвиплати, техогляд і є новий стандарт напруги.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Соціальні виплати

Від завтра стартує експеримент під назвою «базова соціальна допомога». Згідно з нею — малозабезпечені сім’ї, самотні матері, багатодітні родини та діти, що не отримують аліменти, зможуть податися на єдину виплату. Розмір соцдопомоги — індивідуальний, але становить не менше ніж чотири з половиною тисячі гривень. Заяву можна подати у відділеннях пенсійного фонду, або в застосунку «Дія». Експеримент триватиме рік.

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Водночас Кабмін обмежить виплати переселенцям. Тепер Міністерство фінансів щомісяця перевірятиме — чи була внутрішньо переміщена особа за кордоном протягом 90 днів поспіль. Якщо так — довідку ВПО можуть анулювати, а заразом і виплати. Для решти все залишається без змін. А розмір допомоги становить 2 тисячі гривень для дорослих і три — для дітей та осіб з інвалідністю.

Нові правила техогляду

Від першого липня діють нові правила техогляду. Не дивуйтесь, якщо побачите на станціях відеокамери та фотофіксацію. Це вимога Євросоюзу, яка має зменшити кількість фіктивних техоглядів. Тепер на кожній техстанції будуть встановлені щонайменще дві камери, які будуть фіксувати увесь процес огляду. За експлуатацію авто без техогляду передбачений штраф в 340 гривень.

Новий стандарт напруги

Зміна стандарту в електромережі. Звичний вольтаж у 220 у розетці підвищується до 230. Це крок до синхронізації української та європейської енергосистеми. На роботу техніки він не впливатиме, оскільки вона якраз і розрахована на цей діапазон напруги.

Вступна кампанія

Старт вступної кампанії у виші стартує завтра. Абітурієнти зможуть зареєструвати електронний кабінет, куди згодом подаватиме заяви і документи. Цей етап розпочнеться 19 липня.

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Максимально можна подати 15 заяв, зокрема 5 на бюджетне навчання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 30 червня. ВИБУХИ у Кривому Розі. Страшна СПЕКА суне в Україну