Вступна кампанія 2021: як подати документи, головні дати та новації для бакалаврів і магістрів

Вступна кампанія для майбутніх магістрів почнеться у травні, а для майбутніх бакалаврів - у липні.

В Міносвіти обіцяли, що карантинні обмеження не вплинуть ні на проведення зовнішнього незалежного оцінювання, ні на вступну кампанію 2021 в Україні. Тестування минуло у заплановані дати, а тому нині абітурієнти чекають на його результати.

ТСН.ua зібрав усе, що потрібно знати про вступ до вишів у 2021 році.

Новації вступної кампанії для бакалаврів

Цього року для конкурсу на бюджетне місце вступники можуть подати максимум п‘ять заяв на п‘ять спеціальностей, йдеться у наказі МОН. Цього року кількість заяв для вступу на контракт обмежується до 30. Абітурієнти також можуть подавати сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років у будь-яких комбінаціях на вибір.

Нововеденням Вступної кампанії 2021 в Україні є ЗНО з україської мови та літератури і лише з української мови. Для тих, хто вступає на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов’язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури. Зокрема, це педагіка, культура, мистецтво, журналістика, право, міжнарожні відносини, архітектура. Для вступу на інші спеціальності можна скласти тестування лише з української мови.

Щоб взяти участь у конкурсному відборі на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", потрібно мати щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних предметів. Обов’язковими предмети для вступу на ці спеціальності: українська мова та математика, а третій - предмет на вибір біологія, хімія або фізика.

Новації вступної кампанії для магістрів

У 2021 році Єдиний вступний іспит з іноземної мови до магістратури буде обов’язковим для всіх спеціальностей. Єдине фахове вступне випробування у форматі ЗНО залишається для правничих спеціальностей.

Для більшої ваги фаховому вступному випробуванню запроваджено вагові коефіцієнти. Навчальний заклад зможе збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови щонайменше 25%.

У новому році вступники до магістратури зможуть використовувати результати ЄВІ 2020-го та 2021 року. Натоімсть результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – лише 2021 року.

Дати вступної кампанії

Аби онлайн подавати документи під час вступної кампанії 2021 до вищих навчальних закладів, потрібно створити електронний кабінет: завантажити до нього усі необхідні документи та пройти процедуру рєстрації. Для цього необхідно мати один сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту.

МОН планує, що цього року вступники зможуть подавати документи на зарахування дистанційно: безпосередньо через електронний кабінет з використанням е-підпису.

Основний етап вступної кампанії 2021 в Україні на бакалаврат розпочнеться у липні, коли до університетів потрібно подати заяви, скласти вступні іспити чи пройти співбесіди, а також найголовншіе - подати заяви до вишів.

Цього року вступ на бакалаврат триватиме від 1 липня, коли стартує створення Е-кабінетів, і до 30 вересня - кінцева дата зарахування на навчання контрактників.

Після оприлюднення рейтингових списків відбувається зарахування на бюджет: втсупники мають подати документи не пізніше 18:00 2 серпня. Зарахування вступників проводитиметься 9 серпня. Зарахування на контрактну форму навчання триватиме від 11 серпня до 30 вересня.

Вступна кампанія 2021 в Україні для магістрів почнеться у травні, коли вони повинні зареєструватися для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування.

ТСН.ua

Рекомендації для зарахування на бюджет надаються не пізніше 2 серпня. Наказ про зарахування видається 12 серпня. Зарахування на контракт триватиме до 30 вересня.

Вступ абітурієнтів із Донбасу та Криму

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій, як і торік, будуть вступати до українських університетів за спрощеною процедурою; квотою, і мають 10% місць від загальної кількості бюджетних місць на спеціальності. За результатами іспитів із української мови, історії України та вступного випробування у ВНЗ, ці вступники мають окремий конкурс на свої бюджетні місця у межах квоти.

Для вступників з 7 червня запрацюють освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Вони працюватимуть до 24 вересня.

Документи для вступу на бакалавра за кошти державного бюджету від цих абітурієнтів, попередньо, будуть приймати до 19 липня.

Вступна кампанія 2021 в Україні розпочнеться одразу після проведення ЗНО та отримання перших його результатів. До слова, цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у заплановані терміни, обіцяють у МОН, - від 21 травня до 15 червня, а тому підготовка до ЗНО виходить на фінішну пряму. ТСН.ua зібрав для вступників цікаві сайти на портали, на яких можна підтягнути свої знання з різних предметів.

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