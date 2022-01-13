Всупереч протоколу: Папа Франциск на автомобілі без супроводу приїхав до магазину (відео)

Папа відвідав музичну крамницю.

Папа Римський Франциск перший порушив усі правила Ватикану: на простій автівці без супроводу він приїхав до римського музичного магазину.

Як про це дізналися і що керувало понтифіком, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 13 січня.

Про унікальний візит Франциска стало відомо завдяки римському таксисту. Той зняв на телефон, як понтифік виходить з маленької крамнички в середмісті Рима неподалік Пантеону і сідає у Fiat. Папу супроводжує тільки водій, а також спантеличені власники магазину.

"Приїхав десь о сьомій вечора. Ніхто нас заздалегідь не попережджав. Він просто увійшов до крамниці. Всі були приголомшені. Він нас благословив", - каже співвласниця музичної крамниці Тіціана Еспозіто.

У магазині Папа Римський перебував чверть години. Нічого не придбав, натомість благословив, сфотографувався і поїхав у своїх святих справах далі. Вдячні власники подарували йому диск класичної музики. "Сюди раніше частенько заходив, коли не був понтифіком. Постійно, як приїжджав до Риму, заходив до нас купувати сувеніри додому", - ділиться співвласник музичної крамниці Даніло Дженіо.

Новини світу: Папа Римський Франциск на простій автівці приїхав у музичний магазин

Автор відео, що тепер розлетілося світом, Даніеле Ферретті пив каву з іншими таксистами неподалік. Раптом в кількох метрах від нього з'явився сам понтифік, якого досі Даніеле бачив хіба що здалеку, з вікна апостольського палацу або ж по телевізору. "Я так зрадів, коли побачив його поруч. Але правда, трохи розчарований. Міг би і привітатися. Він же такий приязний. А він просто повз мене пройшов", - каже чоловік.

На римських вулицях Франциска без протоколу бачать не вперше. До слова, так давно він заходив до магазину оптики в середмісті, аби купити нові окуляри. Однак пресслужба Святого престолу про такі події не повідомляє, охороняючи ту дещицю, що залишилася Папі Римському від приватного життя.