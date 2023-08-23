Вся інформація про чоловіків на планшеті у військкома: як в Україні хочуть змінити правила мобілізації

Після гучної заяви міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що працівники військкоматів невдовзі можуть отримати доступ до всіх держреєстрів України, ситуацію для ТСН.ua прокоментували військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов та адвокат Роман Сімутін.

Нагадаємо, станом на зараз ТЦК не мають повного доступу до більшості держреєстрів, де містяться персональні дані мільйонів військовозобов’язаних. Наприклад, про сімейний стан, майно, місце реєстрації та інше. Якщо працівники ТЦК отримають такий доступ, то процес оповіщення військовозобов’язаних для самих ТЦК може значно полегшитись, така робота може кардинально пришвидшитись.

“Фактично це буде єдиний інформаційний простір, - розповів в коментарі для ТСН.ua Владислав Селезньов. - Це означає, що дані про всіх військовозобов’язаних будуть заведені у спільну мережу, представники ТЦК та СП будуть мати доступ до відповідних відомостей. Зараз, згідно із законом, за мобілізацію відповідає держава, а де-факто цим процесом займаються представники ТЦК. Тобто Збройні Сили України. Це несправедливо, адже для того, щоб облік був повноцінним та ретельним, якісним, потрібно, щоб військовослужбовці мали доступ до всіх інформаційних баз. Для того, щоб ніхто не залишився поза обліком“.

За словами Селезньова, наприклад, якщо людина не перебуває на військовому обліку, то ТЦК буде це бачити.

“Вся інформація буде зведена в єдину базу. Буде менше бюрократії, по-друге, це дозволить оперативно вирішувати питання. Буде полегшений процес оповіщення, процес обліку військовослужбовців запасу“, - резюмував Владислав Селезньов.

Юрист вбачає ризики

Своєю чергою, адвокат Роман Сімутін, який теж неоднаразово коментував тему мобілізації, на тему доступу ТЦК до всіх держреєстрів висловився так:

“Уявляєте, у представників ТЦК буде доступ до всіх інтегрованих баз? Про людину вони будуть знати більше, ніж СБУ. Інформація з реєстр виборців, інформацію про кредити. Те, що заявлено – на межі фантастики. Для чого кожна структура веде свій реєстр, до яких немає загального доступу? Правильно, коли повноваження розділені. А тут в одній структурі про людину буде зібрано все, в тому числі про банківські рахунки. Можливо, цю інформацію можуть продати. По великому рахунку, через це можно позбутися квартири, якщо на людину будуть всі дані. Є ризик зловживань“.

На думку Романа Сімутіна, таке нововведення буде вкрай важко втілити в життя.

“Неможливо концентрувати в руках таку повноту влади, - вважає Сімутін. - Ніхто не дасть таку можливість. Коли у звичайного працівника ТЦК, який стоїть на блокпосту з планшетом, з якого є доступ до всього мобілізаційного резерву, можливо таке, що йому буде хтось пропонувати великі гроші за таку інформацію. Це не буде впроваджено. Хто це буде підписувати? Це секретна інформація, до якої повинен бути спеціальний доступ. При здоровому глузді рішення про впровадження цього не приймуть. А якщо буде впроваджено, то фрагментарно. Щодо того, чи зможуть працівники ТЦК блокувати банківські картки, то таких повноважень у них не буде. Заблокувати можно за рішенням суду та реєстратора чи виконавчої служби“.

Раніше повідомлялось про те, чи можна знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки.

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