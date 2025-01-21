Вся підлога встелена доларами: СБУ затримала головного психіатра ЗСУ

Головного психіатра ЗСУ затримала Служба безпеки України. Він є заступником голови Центральної ВЛК і саме він ухвалював рішення щодо придатності військових до проходження служби. За час повномасштабного вторгнення ця особа збагатилася на мільйон доларів. Чоловік придбав кілька елітних авто та купу об’єктів нерухомості. Однак, вміння збагачуватись (не факт, що законно) цей чоловік почав "прокачувати" ще у 2017 році. Все, що про це відомо – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

СБУ затримала головного психіатра ЗСУ

Після чергової подібної новини у голові з’являється думка: "Ну коли ви вже <...> нажеретесь?" Цього разу Служба безпеки України за сприяння міністра оборони та головнокомандувача Збройних сил затримала головного психіатра ЗСУ. Також він є заступником голови Центральної ВЛК і займався питаннями щодо придатності військових до проходження служби.

У повідомленні СБУ не називають імені, однак головний психіатр ЗСУ – це Олег Друзь. За матеріалами справи, посадовець за час повномасштабної війни розбагатів на понад мільйон доларів. При цьому він не зазначав майно у своїй декларації, натомість оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших людей. Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав ось такий "невеличкий" перелік об’єктів:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири в Києві;

1 квартиру в Одесі;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

БМВ Х7 2024 р.в.;

БМВ Х7 2022 р.в.;

БМВ Х5 2023 р.в.;

БМВ Х3 2022 р.в.;

інше майно.

Під час обшуків у головного психіатра слідчі СБУ знайшли 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ) та декларуванні неправдивої інформації (ст. 366-2 ККУ).

"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває", – уточнили в СБУ.

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Історія одного збагачення

Цікаво, що Друзь не вперше потрапляє в подібну ситуацію. Ще навесні 2017 року начальника Клініки психіатрії військового шпиталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі. І хоча тоді імена не озвучили, за інформацією ЗМІ, йдеться саме про Друзя. За даними столичної прокуратури, щоб допомогти ухилитися від служби, підозрюваний вимагав 52 тисячі гривень.

"За посередництва командира роти однієї з військових частин Київщини посадовець систематично здирав гроші з військовослужбовців за визнання їх непридатними для подальшої служби. Співробітники СБУ затримали хабарника "на гарячому" у робочому кабінеті після передавання йому 52 000 гривень чергового хабаря. Його спільника – командира роти – правоохоронці затримали того ж дня на території військової частини після отримання 10 000 гривень винагороди за "послуги посередника". Зловмисникам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Триває слідство", – повідомляли у 2017 році правоохоронці.

Однак справа головного психіатра Міноборони нікуди не пішла. Кілька місяців пролежала в суді, а далі її було закрито через "відсутність складу злочину". За даними ЗМІ, тоді замість вʼязниці чоловік отримав підвищення по службі. А вже восени того ж року полковник потрапив до чергового скандалу.

Скандальні заяви Друзя

18 вересня 2017 року головний психіатр Міноборони Олег Друзь назвав 93% учасників АТО "потенційною загрозою для суспільства" або "скритим ворогом". Такі заяви спричинили справжній шквал обурення. У той день посадовець виступав на круглому столі Комітету ВР з питань охорони здоров'я, де головною темою були психологічна реабілітація учасників АТО і зменшення кількості самогубств.

"Як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 93% з них потребують кваліфікованої підтримки та допомоги внаслідок дії бойових стрес-факторів. Розлади характеризуються високим рівнем конфліктності, підвищеною агресією, низькою працездатністю, загостренням та розвитком хронічних захворювань, алкоголізмом, наркоманією, асоціальною поведінкою, підвищенням рівня суїцидів, скороченням тривалості життя", - сказав він на засіданні.

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Реакція на висловлювання та наслідки

Ветеран АТО і волонтер Мартін Брест написав про ці заяви на власній сторінці у Facebook.

"Головний психіатр МОУ, начальник клініки психіатрії полковник Друзь Олег Васильович сьогодні на "комітеті з питань охорони здоров'я" заявив (прочитав зі своєї презентації), що 93% учасників АТО є потенційною загрозою для суспільства ("Скритий ворог"). За його словами, 93% нас – проблемні, і нас потрібно лікувати. Полковник Друзь Олег Васильович не так давно був під слідством "за підозрою в отриманні хабаря". До речі, навесні", – написав він.

Заява Друзя стала поштовхом до початку флешмобу з хештегом #1_із_93%. Користувачі соцмереж публікували фото, фотожаби, а також висловлювались щодо заяв Друзя.

Гучне звільнення

Офіційна відповідь на скандал не забарилася і вже 20 вересня 2017 року тодішній міністр оборони Степан Полторак звільнив Друзя і призначив службове розслідування.

“Щойно ухвалив рішення про відсторонення від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний шпиталь" полковника Олега Друзя у зв'язку з незадовільним виконанням службових обов'язків та призначив службове розслідування", – повідомив Полторак.

І на тому все стихло. Як наслідок – маємо чергову підлогу, встелену баксами, чергове обурення серед населення і чергову підготовку до вручення підозри.

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