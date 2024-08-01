Вся правда про ситуацію на фронті: де тривають пекельні бої та які міста під загрозою

Ситуація на фронті залишається важкою та напруженою. Ділянок, де тривають важкі бої багато, що вкотре свідчить про намагання РФ просунутися якомога далі та захопити нові території України.

Що відбувається на Харківському напрямку

За словами військового експерта Ігоря Романенка, ситуація на північному фронті (Харківський напрямок), залишається складною.

"Наступальні дії ворог розпочав тут з 10 травня. Розвідка боєм тоді переросла у намагання окупантів створити так звану "санітарну зону" та максимально просунутися до Харкова. Але нашим оборонцям вдалося стабілізувати ситуацію. Туди були заведені наші додаткові резерви, а також, що важливо, техніка та боєприпаси. Тоді ж союзники зняли заборону на використання озброєння дальністю до ста кілометрів. Все це спрацювало – фронт було стабілізовано", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Він додає, що стабілізація тривала не довго. Та нагадує, що за інформацією ГУР, росіяни планували два наступи – на Харківському та Сумському напрямках.

"Зараз ми бачимо, що на Харківському напрямку наміри ворога реалізовуються на двох піднапрямах. І незважаючи на те, що ситуацію вдалося стабілізувати, ворог набрав резервів та намагається наростити зусилля. Передусім через Липці на Харків, де бої йдуть досить глибоко. Нашим силам вдалося контратакувати, але росіяни завели нові резерви. До речі, у бій вони кинули звичайних телефоністів, кухарів та писарів. Це, ще одна деталь до того, що відбувається всередині у ворога", – розповідає Ігор Романенко.

Ситуація на Харківщині біля Липців / Джерело: DeepStateMAP

Та додає, що на піднапрямку на Вовчанськ бої тривають по флангах. На східному – це населений пункт Тихе, а також безпосередньо у самому Вовчанську на півночі міста. Росіяни поки не можуть пробитися до свого підрозділу, який потрапив в оточення на агрегатному заводі.

Ситуація на Харківщині біля Вовчанська / Джерело: DeepStateMAP

Чи відкриє РФ ще один фронт?

Експерт додає, що ситуація на цій ділянці загострилася саме через додаткові резерви. І сумнівно, що росіяни їх швидко знайдуть для наступу на Сумщині.

"Гадаю, що на поточний час, з урахуванням можливостей окупантів, вони ухвалили рішення нарощувати зусилля саме на Харківському напрямку, а не відкривати ще один фронт на Сумщині. На це у них поки бракує сил. Тому росіяни застосовують різну тактику, наприклад, переходять до оборонних дій на Вовчанському напрямку або у Глибокому, західніше від Липців. Однак ворог зумів зібрали резерви та намагається там від оборони переходити до наступу", – зауважує Ігор Романенко.

Гаряче під Куп’янськом

За словами військового експерта, РФ давно планує захоплення Куп’янська та Куп’янська-Вузлового. Для них це важливе місто-хаб з залізницею. Тому там тривають важкі бої.

"Щоб дотягнутися до Куп’янська противнику потрібні додаткові сили. Поки усі їхні плани наші воїни руйнують. Росіяни намагаються діяти зі сходу, атаки тривають вже тривалий час. Їм вдалося просунутися на півдні до Піщаного. Вони вклинилися у бік річки Оскіл, намагаючись створити оперативне оточення наших сил. Поки їм це не вдається, але просування біля Піщаного має місце", – каже Ігор Романенко.

Він додає, що є загострення біля населеного пункту Макіївка – там спостерігається просування ворога вперед та є намагання захопити переправу через річку.

Наміри ворога прорватися до Куп’янська / Джерело: DeepStateMAP

Що відбувається навколо Часового Яру

Генерал-лейтенант додає, що ворог не полишає наміри захопити Часів Яр. Окупанти намагаються просуватися в лобову по фронту та атакують місто з флангів.

"Відомо, що їм вдалося захопити мікрорайон Канал. Зараз триває боротьба – ворог намагається форсувати водну перешкоду. Вони вибрали для цього ділянку на півночі, поблизу населеного пункту Калинівка. Там канал заходить у труби і через них можна вийти на поверхню. Цю можливість росіяни використали і за останні декілька діб їм вдалося перейти на інший бік каналу. Там тривають бої. Ворог намагається закріпитися на цій ділянці, а наші воїни – вибити їх", – розповідає Ігор Романенко.

Наступ ворога на Часів Яр / Джерело: DeepStateMAP

Він додає, що на півдні від Часового Яру, біля селища Іванівське росіяни намагаються просуватися вздовж місцевої дороги. Є інформація, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на відрізку південніше – Кліщіївка та Адріївка. Росіяни намагалися заходили у Кліщіївку, але наші захисники утримують місцеві висоти і стримують наступ.

Ситуація біля Кліщіївки та Андріївки / Джерело: DeepStateMAP

Формують оточення біля Торецька

Непроста ситуація біля міста Торецьк на сході Донецької області. Ворог намагається оточити його з флангів.

"Там тривають запеклі бої з окупантами. На півночі від Торецька – населений пункт Дружба, посередині Північне, а південніше село Залізне. Наші захисники не дозволять ворогу пройти по центру, тому окупанти намагаються пробитися з флангів і охопити доволі велику територію. Поки ворог наносить удари по наших позиціях та повільно, але просувається до Торецька", – розповідає військовий експерт.

Наступ на Торецьк / Джерело: DeepStateMAP

Бої на околицях Нью-Йорку

Ігор Романенко зауважує, що важка ситуація південніше, біля населеного пункту Нью-Йорк.

"Росіяни вже зайшли на околиці Нью-Йорку. Якщо подивитися на карту, то важко не помітити, що ворог намагається його оточити. Тобто створити, те що називається у народі "котлом", з усіма його сумними наслідками. Там тривають активні бойові дії. Південніше він Нью-Йорку є населені пункти Новоолександрівка та Іванівка. Там теж тривають напружені бойові дії", – розповідає військовий експерт.

Загроза оточеня біля Нью-Йорку / Джерело: DeepStateMAP

Ігор Романенко додає, що від Куп’янська росіяни формують декілька охоплень наших військ з флангів.

"Десь вони більші за розмірами, а десь менші, але їх формування не може не викликати занепокоєння. Їх забагато", – каже експерт.

Загроза для Запоріжжя та Вугледару

До речі, за інформацією від Генерального штабу найбільше бойових зіткнень відбувається саме на Покровському напрямку.

"На Покровському напрямку, ворог тисне, бо хоче просунутися якомога далі на захід. Їх мета перерізати логістичні шляхи і отримати змогу розвернутися на північ – піти на агломерацію Слов’янськ, Краматорськ, які вони вже давно обстрілюють. А активність на Курахівському напрямку, пов’язана з намаганням ворога пройти якомога далі на захід, розвернутися й діяти у бік Вугледару, який вони намагаються атакувати вже понад рік. Місто на підвищенні і ці спроби для росіян поки провальні, але захопити місто вони хочуть і намагаються реалізувати свій задум", – пояснює Ігор Романенко.

Можуть піти на агломерацію - Слов’янськ та Краматорськ / Джерело: DeepStateMAP

Військовий експерт зауважує, що росіяни активізували бойові дії і на Времівському виступі і Оріховському напрямку на межі Донецької та Запорізької областей.

Загроза для Вугледару / Джерело: DeepStateMAP

"За попередніми даними різних розвідок, тут ворог сконцентрував до 90 тисяч військових. Їх мета, як вважають у Росії, повернути втрачені у 2023 році території, які вже були під контролем РФ – Старомайорське, Урожайне, а західніше – Вербове та Роботине, що вони і роблять. Такі у них попередні плани, а по великому рахунку, окупанти націлені на Запоріжжя, як велике місто, стратегічно важливе з багатьох причин", – зазначає Ігор Романенко.

Окупанти націлені на Запоріжжя / Джерело: DeepStateMAP

Чи є загроза для Херсону?

За словами експерта, дуже гаряче на Херсонському напрямку, де наші бійці змушені були вийти з Кринок.

"Зараз ведуться запеклі бої на деяких островах, де знаходяться наші захисники. Вони знищують живу силу та техніку противника. Наші воїни не дозволяють ворогу сформувати щось суттєве на цьому плацдармі для того, щоб, наприклад, форсувати Дніпро і погрожувати наступом на Херсон", – зауважує військовий експерт.

Ворог намагається форсувати Дніпро біля Кринок / Джерело: DeepStateMAP

Які зміни потрібні на фронті?

Ігор Романенко каже, щоб змінити ситуацію на фронті, необхідно провести оцінку дії Сил оборони України на стратегічному рівні.

"Ми бачимо, як успішно реалізують дії стратегічного рівня наші ГУР МО та СБУ. У них є для цього засоби, вони успішно атакують воєнні об’єкти на території РФ, в окупованому Криму. І якщо ми маємо такий важкий стан у Сухопутних військах, то варто активніше залучати структури ГУР та СБУ для нанесення відповідних ударів по противнику, бо ситуація на фронті складна. На мою думку, робити це зараз потрібно однозначно", – розповідає Ігор Романенко.

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Допомога зброєю та зняття обмежень

Військовий експерт також зазначає, що потрібно посилювати мобілізацію та допомогу від наших західних партнерів.

"Президент США вже вибачався перед українським народом, через зволікання, та обіцяв нам потужну допомогу та додаткові системи ППО. Але поки нічого "потужного" не відбувається. Я б сказав, що допомога надходить дуже повільно, якось "по-салліванівськи". Ескалація конфлікту вже більш ніж помітна, адже росіяни відкрили північний фронт на Харківщині, а ми маємо з боку американців ті ж самі обмеження на використання зброї дальньої дії та безліч заборон. Їх потрібно знімати", – підсумовує Ігор Романенко.

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