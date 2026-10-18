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Всього 9,5 тисяч гривень на місяць: який вигляд має найдешевша квартира у Львові (фото)
Площа квартири становить 25 кв. м.
У Львові здають в оренду однокімнатну квартиру за 9 500 грн на місяць. Це найдешевша пропозиція довготривалої оренди у місті. Помешкання розташоване в районі Замарстинів.
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Площа квартири становить 25 кв. м. Вона розташована на п’ятому поверсі. У помешканні є меблі та побутова техніка, санвузол суміжний, ремонт косметичний, пише власник.
У квартирі централізоване опалення, є лічильники на газ, воду та електроенергію, а також Wi-Fi. Орендодавець дозволяє проживання з дітьми та домашніми тваринами.
Скільки коштує оренда квартири у Львові
Для порівняння, за статистикою Лун цін на оренду житла у Львові, середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 23 000 грн на місяць. За рік ціна зросла на 28%.
Двокімнатну квартиру в середньому здають за 30 000 грн на місяць — це на 30% дорожче, ніж рік тому. Оренда трикімнатного житла коштує близько 38 300 грн на місяць, а річне зростання ціни становить 40%.
Таким чином, оренда однокімнатної квартири за 9 500 грн майже в 2,5 раза дешевша за середню ціну такого житла у Львові.