Всю сім’ю вбила ракета, а батько вижив, бо пішов по воду: нові подробиці удару по Львову

Як живе місто Лева через день після страшного удару РФ та які нові деталі з’явилися про родину Базилевичів – в ексклюзиві TSN.ua.

Були активними учасниками "Пласту", мали мрії та цілі, а росіяни їх цинічно вбили російською ракетою. Львів оговтується після страшної атаки. 5 вересня оголосили Днем жалоби. Батькові, який втратив усю родину, країна збирає кошти, а Польща обіцяє Львову допомогти з відновленням міста. Як живе місто Лева через день після страшного удару РФ та які нові деталі з’явилися про родину Базилевичів – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Жахлива трагедія у Львові!

4 вересня стало одним із найстрашніших днів для Львова та найтрагічнішим для родини цього чоловіка. Під час російської атаки окупанти вбили всю його родину. Він же дістав поранення. І біль. На все життя.

Тепер до будинку, де раніше щасливо жила ця сім’я, зносять іграшки, квіти та лампадки.

Вбито всю родину!

Його дружина, 43-річна Євгенія, та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку через російську ракету. Старшій Ярині був 21 рік. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що дівчина працювала у місцевому офісі "Львів – молодіжна столиця Європи 2025".

Кореспондентка "BBC Україна" Жанна Безпʼятчук спілкувалася з Яриною лише ось напередодні. Дівчина домовлялась про співпрацю. Ось що розповіла журналістка.

"Ярина була програмною менеджеркою міських молодіжних проєктів. Вона організовувала їхній загальноукраїнський флагманський захід "Молодвіж" і запросила взяти участь у дискусії про незалежність медіа. Ця зустріч мала відбутися за кілька днів. Я дивлюсь на нашу все ще свіжу переписку, не можу повірити, що Ярина більше ніколи не відповість. Така світла, зовсім юна. Але вже чітко професійна, по-справжньому вмотивована й дуже привітна. Який безмежний жах і біль", – написала кореспондентка BBC.

Що кажуть друзі про Ярину?

Як повідомила ТСН.ua речниця цієї організації Юлія Мартинюк, подруги та колеги Ярини згадують загиблу дівчину як таку, що мріяла подорожувати та розвиватися, пізнавати світ:

"Ярка щойно отримала диплом бакалавра, якось на роботі розказувала мені, що мріє перевернути ниточку на тій "шапочці" на інший бік під час вручення диплому, і вона це встигла зробити. Але вона завжди вчила щось нове, була на різних курсах, знала все і більше, що встигала паралельно до своєї роботи навчити і мене".

Називали “сонечком”

Подруги Ярини називають її "сонечком", згадують її як теплу та привітну людину, яка обожнювала читати. На сторінці батька дівчаток, Ярослава Базилевича, 24 серпня цього року було опубліковано допис, де він радів через те, що старша донька навчала керуванню автівкою середню доньку. Одна з дописувачок так прокоментувала цей допис: "То таке сонечко золоте. Та середульша. Ти щасливий". Середній Даринці було 18 років. У Мережу потрапили слова з мотиваційного листа дівчинки на отримання стипендії Українського Католицького Університету.

Дарина навчалася в Українському Католицькому Університеті на культуролога, розповіла менторка її проєктів Зоряна Верхола "Суспільному".

"Нам повідомили, коли я була на парі, це десь 12-та година. Зранку я була у себе в школі. Так сталося, що я говорила з учнями, які минулого року були долучені до цих проєктів, згадувала про Дарцю і про ще одного ментора. Про те, що вони будуть з нами знов".

Наймолодшій дитині лише сім років!

А ще Дарина займалась у театральній студії та вивчала акторське мистецтво. А наймолодшій Емілії було лише 7 рочків. Росія убила всіх їх у власному домі. Це важко усвідомити, важко повірити, що таких красивих і розумних дітей більше немає просто тому, що Путін і вся його армія здвинуті на голову терористи, які просто жадають вбивати українців. До слова, батько, який втратив у Львові усю свою сімʼю, походить з роду Івана Франка. Він – онук Зоряна Базилевича, який є небожем Ольги Франко з Білевичів. Та ніякі слова співчуття не зарадять такому горю, втім українці не залишилися осторонь. Ті, хто знав родину, поділилися спогадами про них "Суспільному". Сусідка сім’ї Шанель Курнікова каже, що батько до останнього теж розгрібав завали, сподіваючись знайти своїх дівчат живими.

"Сім’я любляча. Я не знаю, чи батько переживе таке горе – це неможливо. Він розгрібав, він шукав сім’ю", – зазначила сусідка.

Родина була пластунами!

В університетській каплиці під час літургії пом’янули загиблу студентку. Євгенія Базилевич та її доньки були пластунками, каже викладачка вокалу Вікторія Веретельник:

"Це дуже велика втрата. Таких сімей зараз мало. Вона мені завжди розповідала про те, яка в них дружня сім’я. Вони так спиралися одне на одного. Євгенія і всі дочки були учасницями "Пласту". Вони такі свідомі громадяни. Патріоти".

Про те, що Євгенія і троє її доньок були активними учасницями організації, підтвердили й в Українській скаутській організації "Пласт".

Також на сторінці самого Ярослава Базилевича є минулорічний допис, де він ділиться своїми відчуттями з нагоди 22-ї річниці шлюбу.

"Ну що ж, 22 офіційно + 3 – це вже чверть століття. Не зовсім кругло, але маю настрій на кругло. Ми вже стільки разом, що я вже себе без Тебе майже не пам'ятаю! Ти мій фундамент, моя основа, до якої я весь час можу і повертаюсь. Ти мій Partner in crime. З Тобою цікаво, гарно, вільно, свободно і прекрасно. Я можу Тобі розповісти все, ну – насправді все, Ти ж знаєш! У нас з Тобою вже багато досвіду позаду і сподіваюся ще більше попереду. Мені подобається з Тобою тусити зі старими та з "Новими друзями", знайомитися з цікавими людьми – ти їх притягаєш. Дякую, що витерпіла мене, я хочу ще раз таких 25 і вже з тим досвідом, що ми маємо, а вже тоді побачимо. То ж у дорогу!" – написав він.

Збір для батька Ярослава!

Батькові Ярославу нині надають допомогу у лікарні, а 4 вересня подруга родини Оксана оголосила збір для чоловіка. Спершу зібрати планували 200 тисяч гривень, втім за 3 години небайдужі назбирали майже мільйон, а вже станом на 11:00 5 вересня на карті накопичилося 2 мільйони 536 тисяч гривень. Згодом у Мережі з’явилися деталі трагедії. Чоловікові вдалося вижити, бо у момент удару він повернувся до квартири взяти води, а його родина перебувала на сходовій клітці, дотримуючись правил двох стін. Власне, під завалами опинилися люди, які були на сходах у момент удару. Вони впали разом із сходовою кліткою.

"Під завалами були люди, які перебували на сходовій клітці і відповідно з нею разом і пішли вниз під завали. Ми врятували 12 осіб. За попередньою інформацією, батько перебував разом з ними на сходовій клітці, пішов просто взяти води в квартиру і це його врятувало. Це зі слів очевидців”, – йдеться у дописі.

Окупантам вже "прилетіло"!

Але за кожну скалічену долю української родини буде відповідь. Окупантам вже прилетіло за родину Базилевичів. Фото із снарядами, на яких написано "за родину Базилевичів", "за Львів", оприлюднили в 103-й окремій бригаді територіальної оборони імені митрополита Андрія Шептицького.

“Наш рідний Львів. Семеро загиблих. Серед них двоє дітей. 64 людини постраждали, зокрема восьмеро дітей. Щирі співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких! Ворогу не пробачимо та помстимось. Вони відчують, що таке пекло, ще за життя!” – йдеться у дописі бригади.

Польща допоможе відновити Львів

Тим часом з міського резервного фонду виділять додатково кошти, аби подолати наслідки атаки 4 вересня. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Ми скеруємо з резервного фонду обласного бюджету 30 мільйонів гривень на подолання наслідків сьогоднішньої атаки ворога по Львову. Спільними зусиллями відбудуємо усі будинки, медзаклади та школи. Відновимо памʼятки архітектури. Лише людей не повернемо і це страшна трагедія для всієї нашої області”, – зазначив він.

Крім цього, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща готова допомогти у відбудові пошкоджених будинків.

"Напружена" ніч у Польщі

За це ми, звісно, дуже вдячні, але є "але". Коли ракети летіли на Львів, Польща за цим спокійно спостерігала, а потім заявила про дуже “напружену” ніч. Про це на X повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України", – йдеться у дописі.

Так, для Польщі була дуже напружена ніч. В Україні напружена кожна хвилина. Щодня, 24/7.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Львів 4 вересня дронами і ракетами. За останніми даними, внаслідок ударів загинули 7 людей, ще 38 постраждали. У місті пошкоджено будинки та авто.

Додамо, що унаслідок нічної атаки по Львову були пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення.

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