“Всюди лежали люди, поранені”: розвідник, який пережив полон, розповів про пекло в Оленівці

Український розвідник Олександр Нємков, який брав участь у авіапрориві на “Азовсталь”, а потім потрапив до російського полону, пригадав пекло, яке відбувалося в Оленівці, куди вивезли українців.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий розповів, що перебував там у бараку чотири дні. Після цього його та інших побратимів перевезли до Таганрога.

За словами Олександра Нємкова, поранені бійці лежали просто на підлозі, у бруді та смороді.

“Зайшли туди, там всюди лежать люди, поранені. Лежали піддони просто, і на цих піддонах лежали люди, такі спальні місця були там. Просто було все брудно, води не було, сморід, звісно. Ось так це виглядало”, — розповів розвідник.

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