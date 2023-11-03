Втеча з України: скільки це коштує, хто допомагає виїхати і скільки чоловіків гине біля кордону

ТСН дізналась, як ухилянти тікають за кордон і чому це смертельно небезпечно.

За втечу за кордон ухилянти платять від 2 до 15 тисяч доларів. Кошти перераховують провідникам, які ще донедавна були цигарковими контрабандистами, проте такі втечі смертельно небезпечні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

2 тисячі доларів і жодних гарантій: як працюють провідники для ухилянтів

В Україні ухилянти готові платити тисячі доларів, щоб втекти від мобілізації за кордон. ТСН вирішила перевірити, як працює схема нелегальної втечі з України. Кореспондент ТСН Євген зателефонував так званому провіднику, який допомагає виїхати з України. Його він знайшов в одному із телеграм-каналів.

Євген поспілкувався з Ігорем, який нібито сам втік до Німеччини. Він каже, що точка збору його клієнтів - Кам'янець-Подільський. Треба приїхати заздалегідь, щоб підготуватися.

Організатор втечі одразу попереджає, що зараз виїхати стає значно складніше. А тому єдиний спосіб - втекти на надувному човні через Дністер. Проте провідник не попереджає кореспондента ТСН про те, що така подорож є вкрай небезпечною для життя. Також він наголошує, що разом із ним не піде і рекомендує знайти ще когось для нелегального перетину кордону.

Організатор втечі, хоч і сидить у Німеччині, Євгену свого обличчя, не показує. З клієнта просить фото паспорта і 2 тисячі доларів. І звісно - жодних гарантій успіху не дає.

Точна кількість загиблих ухилянтів досі невідома, кажуть прикордонники

Нещодавно на Закарпатті впіймали ухилянтів, які тікали за кордон з дитячим надувним кругом та у рятувальному жилеті. Але на той берег допливають не всі. Прикордонники кажуть, що точна кількість загиблих навряд чи колись буде відома. Офіційно відомо про 19, які втопилися тільки у Тисі, що в зоні відповідальності Мукачівського прикордонного загону.

Ухилянти на надувних "пончиках" / Фото: Державна прикордонна служба України

"Двомісний човен. Близько 9 людей мали на ньому самостійно переправитись, але він перекинувся. Троє з них загинуло", - згадує начальник відділу прикордонної служби "Вилок" Євген Васерук.

Євген Васерук

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова каже, що один із чоловіків на очах у прикордонників стрибнув у воду та зник. Його тіло і досі не знайшли.

Прикордонники попереджають, що Тиса виглядає, наче спокійна річка, проте це не так.

"Коли йдуть сильні зливи відбувається підмивання коріння дерев і вода приносить величезні колоди з коріння. Людина втрачає орієнтування одразу, включається страх і людина йде під воду", - зазначає Леся Федорова.

Леся Федорова

Ухилянтам допомагають цигаркові контрабандисти

За кордон ухилянтам допомагають тікати цигаркові контрабандисти. Вони знають потаємні стежки і добре екіпіровані біноклями, радіостанціями та тепловізорами, аби відстежувати рух прикордонних нарядів.

"Якщо за декілька ящиків сигарет можна заробити декілька сотень доларів, то за переправлення однієї людини можна заробити декілька тисяч доларів", - зауважує Євген Васерук.

Речник ДПСУ Андрій Демченко каже, що найчастіше ухилянтів затримують на кордоні з Румунією та Молдовою. Прикордонники зазначають, що ухилянти часто пояснюють свою поведінку "любов'ю до природи".

Провідники можуть кинути своїх клієнтів у небезпеці

Якщо спіймають ухилянта, він обмежиться штрафом. А от організатору світить до 9 років позбавлення волі. Тож, натрапляючи на прикордонний патруль, провідники втікають, кидаючи свою групу у нічних хащах, де великий ризик заблукати й загинути від перехолодження

"Гірська ділянка дуже складна. Один з порушників заблукав, бродив лісом, в нього погіршився стан здоров'я. Він змушений був сам передзвонити на спецлінію, повідомити про місце свого перебування", - каже офіцер пресслужби Чернівецького прикордонного загону Костянтин Лісник.

На Буковині на ділянці, де немає гір та бурхливих річок, а отже й ризику для життя, розцінки стрибають до 8 тисяч доларів з людини. А на Закарпатті просили навіть до 15 тисяч доларів.

Ухилянти, які намагались втекти з України / Фото: ДПСУ

На кордоні з Молдовою одеські прикордонники ухилянтів вполювали дроном. 14 чоловіків йшли вночі полями без провідника, але чекали на геолокації маршруту. Серед затриманих були прикарпатці, які не наважилися втікати горами.

Попри ризик загибелі людей, провідники продовжують злочинну діяльність, а суди часто їм оголошують іспитові терміни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 за 3 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, у Польщі затримали 20-річного ухилянта з України, який незаконно потрапив до цієї держави, перепливши річку. Тепер його депортують назад.

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