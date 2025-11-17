ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
237
3 хв

Втеча двох левиць у Хмельницькому: чому тварини покинули вольєр і якою буде їхня доля

Двох левиць готуються відправити на Київщину.

Анна Махно
Лев

У Хмельницькому містом левиці втекли з вольєрів / © Національна поліція Хмельницької області

Двох левиць, які втекли із приватного зоокуточка, ловили у Хмельницькому. Задіяли поліцію, нацгвардію та ДСНС з безпілотником.

Хтось вночі зірвав замки із вольєрів, повідомив керівник звіринцю. Одну з левиць побачили на території і її вдалося зачинити, а на пошуки іншої містом кинулися екстрені служби.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Левиці Сіма і Сімба спокійно виходять на вулицю у вольєр і поглядають довкола. А напередодні вони наробили галасу чи не на всю Україну, коли повідомили про їхню втечу з вольєра.

Все почалося з того, що вночі хтось відкрив вольєри у приватному зоокуточку, каже його власник. Одну з левиць пан Сергій побачив одразу на території. Зі знайомим вдалося її зачинити. А от друга зникла. Чоловік повідомив екстрені служби. І хоч, каже, левиця слухняна та все ж хвилювався, аби не накинулася на когось із людей. Бо у зоокуточку вже були жертви.

На пошуки звіра кинулися поліція, нацгвардія та рятувальники. Оглядали вулиці та пильнували з повітря.

Поміж тим декому з хмельничан подія видалася кумедною. Хтось створював неправдиві відео за допомогою штучного інтелекту, а хтось вигадував, що лев напав на господарку.

«Одне з відео начебто серед вулиць гуляє лев. Люди повідомляли, що є подушені тварини, ми виїжджали на місце події, інформація була непідтверджена», — каже керівник управління патрульної поліції Хмельниччини Роман Оксентюк.

Врешті з підприємства біля зоокуточка повідомили: левиця на їхній території. Її оточили. За твариною пильнували з повітря. Ветеринари левицю приспали. А патрульні перевезли втікачку до вольєру.

Пан Сергій після втечі левиць каже, на нього полетів хейт, що зоокуточок не доглянутий, а тварини, мовляв, голодні. Заперечує, навпаки їм допомагає і лікує.

А Сімба і Сіма у нього узагалі опинилися випадково. Каже, зо півтора роки тому громадянин Індії їх вивіз із сходу України, попросив перетримати ненадовго і зник. Каже, готовий левиць віддати. Їх погодилися прийняти у Центрі порятунку диких тварин.

Готовий, розповідає, і інших тварин віддати та багатьох приймати не хочуть.

«Лисиця вже рік в нас, її збила машина, люди підібрали привезли до нас, ми вилікували. У зоопарки її ніхто не хоче, випустити в природу я не маю права», — каже керівник ГО «Зоозахист» Сергій Пальохін.

Водночас за розслідування подій довкола зоокуточка взялася поліція — відкрито кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

З’ясовуватимуть, кажуть, усі обставини. Зокрема, в яких умова тварини утримуються, хто за цим мав пильнувати та хто міг відкривати вольєри. Зараз же леви прямують на Київщину.

ТСН 13:00 новини 17 листопада

