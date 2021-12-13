Втечу планували зазделегідь і робили це не вперше: на Сумщині розшукали двох зниклих дітей

Втечу планували зазделегідь і робили це не вперше: на Сумщині розшукали двох зниклих дітей

Двох зниклих дітей правоохоронці розшукали на залізничному вокзалі у Харкові.

У Тростянці, що на Сумщині, три доби поліція розшукувала двох хлопчиків, які уночі втекли з дому на автомобілі. Старшому Артему - лише 15 років, меншому Віктору – 10 років.

Чому діти зникли і як вийшли на їхній слід правоохоронці – у сюжеті ТСН.19:30.

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Зникнення синів прийомні батьки виявили о пів на сьому ранку. Батьки побачили, що ліжка дітей були порожні. Батьки кинулись шукати їх на вулицю та дзвонити до поліції. Відомо, що хлопці втекли на автомобілі. Батьки стверджують: жоден з них не вміє ермувати. Згодом блакитний Ford, на якому поїхали малолітні втікачі, уночі зафіксували камери спостереження, про це повідомляє старший інспектор відділу благоустрою муніципальної безпеки Тростянецької міської ради.

У багатодітній родині з десяти дітей - восьмеро усиновлені. Прийомні батьки переконують: напередодні зникнення в сім'ї не було жодних конфліктів. Дітям довіряли, виховували в любові та повазі. Чому діти втекли – немає пояснень ні в батьків, ні у фахівців, що контролювали будинок сімейного типу.

"Діти взяли з дому велику суму готівки і банківські картки, від яких вони знали пін-коди, що ще раз свідчить про те, що у родині були довірливі стосунки. Тато сказав: карти я не блокую", - розповіла Зоя Пальошко, очільниця відділу служби у справах дітей Тростянецької міської ради.

Мати підозрює, що ініціатором втечі був 15-річний Артем - перша усиновлена дитина в родині. Каже: хлопчик спокійний, розумний і кмітливий. Він уже тікав з дому у лютому, поліція розшукала його за дві доби аж у Києві, куди за -25 градусів він дістався автостопом. Після втечі з ним працювали психологи, пропонували курс реабілітації та полишити прийомну родину.

У правоохоронців немає сумнівів, що хлопчик і цього разу планував втечу. З’ясувалося, що останнім часом він вивчав правила дорожнього руху, захоплювався географією.

Сьогодні увечері, 13 грудня, копи таки знайшли автівку, на якій пересувалися малолітні втікачі - поблизу Богодухова на Харківщині. А згодом натрапили і на самих хлопців - на залізничному вокзалі у Харкові. Сьогодні їх мають перевезти назад до Тростянця. Чому зважилися на втечу - підліткам доведеться пояснювати не лише батькам, а й поліції.

Нагадаємо, 10 грудня у Тростянці (Сумська область) з однієї родини зникли двоє дітей.

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