Через систему "Шлях" втекли за кордон та не повернулись майже 19 тисяч чоловіків: названо середню вартість хабаря

Стала відома кількість українців, які за допомогою системи "Шлях" виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року та поки не повернулись до України.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив керівник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народний депутат Сергій Козир.

"Система "Шлях" була запроваджена Кабміном для того, щоб допомагати в тому числі волонтерам привозити з-за кордону гуманітарну допомогу для ЗСУ та інших людей, які її потребують. Ми звернули увагу на те, що люди, які виїжджають, по-перше, не завжди щось привозять і по-друге, не завжди повертаються, - розповів нам Сергій Козир. - Починаючи від 24 лютого 2022 року по 25 квітня 2023 року було 192 тис. 455 записів про виїзди. Станом на 25 квітня не повернулись близько 19 тис. осіб. Точніше – 18 тис. 910 осіб. Цю інформацію ми направили до правоохоронних органів, вони зараз займаються цим питанням".

За словами Козира, ситуації, де були організовані виїзди з подальшим неповерненням, були по Львівській та Сумській областях.

"За кожним таким виїздом стоїть підпис посадової особи. Після цього була реакція президента, прикордонниками було посилено цей напрямок. До кінця минулого року прикордонники не випустили 3 тис. 178 осіб. Останні не підтвердили мету своїх поїздок. Зараз система "Шлях" допрацьовується", - повідомив нам Козир.

За словами Козира, до цього система була побудована таким чином, що прикордонники не бачили, хто вносив до неї відомості про особу, яка планує виїхати. Своєю чергою, інші відомства не відслідковували те, чи повернулась особа до України.

Ціна втечі - 7 тис. доларів

Своєю чергою, українські прикордонники нагадують, що від початку воєнного стану в Україні обмежено виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років. Серед категорій, кому виїзд дозволений, є волонтери, які перевозять гуманітарні вантажі та водії – суб’єкти господарювання, які мають право на міжнародні перевезення.

"В певний час Держприкордонслужба зафіксувала, що за цим напрямком відбуваються зловживання, - розповів в коментарі для ТСН.ua речник ДПСУ Андрій Демченко. - ДПСУ не є адміністратором цієї системи "Шлях". Для вищезазначених категорій громадян перетин кордону можливий, якщо вони знаходяться в інформаційній системі "Шлях". Інформацію про цих осіб може вносити Мінінфраструктури, а також ОВА. Інформацію до цієї системи відносно своїх водіїв можуть вносити і ліцензіати, тобто суб’єкти господарювання. В якийсь певний момент ми помітили, що люди, які намагаються виїхати за цими напрямками, в першу чергу як водії вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення, навіть не розуміють, з якою метою вони їдуть за кордон. В подальшому, завдяки проведеному аналізу, було встановлено, що більше зловживають менші фірми. Тобто ФОПи. Великі підприємства опікуються своєю репутацією. До цієї системи окремі ліцензіати вносили інформацію про начебто водіїв, які такими не були. За такі дії вони брали кошти – від 3 тис. доларів до 7 тис. доларів. Тому, коли ми встановлюємо такі факти, такі зловживання, ми інформуємо і Мінінфраструктури, і обласні адміністрації, правоохоронні органі для того, щоб в першу чергу позбавити ліцензіатів права внесення інформації до системи "Шлях".

За словами Демченка, в діях тих, хто таким чином сприяє особам перетину кордона вбачаються ознаки незаконного переправлення. Кримінальним кодексом за це передбачене покарання від 3 до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці травня голова МВС Ігор Клименко заявляв, що в Україні планують запровадити покарання для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни. Каратимуть порушників після їхнього повернення до країни.

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