Василь та Валентина / © ТСН

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Вони втратили дім у Кураховому і ледь не загинули в орендованій квартирі у Дніпрі. Василю — 80, Валентині — 76, разом із сином утекли від окупації і сподівалися на спокійну старість. Натомість обох діставали з-під завалів, обоє в реанімації.

Під удар подружжя потрапило на початку листопада, коли російські війська розтрощили цілий квартал у спальному районі Дніпра.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

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Перше побачення в реанімації після обстрілу

Це їхнє перше побачення після порятунку. У реанімації пані Валентина тримає чоловіка за руку. Незадовго до російського удару у нього стався інсульт, тож навантаження на організм пана Василя величезне. Однак жінка радіє: коханий при тямі.

Валентина, постраждала від обстрілу: «Уперше побачила. Він після інсульту погано розмовляв, зараз теж щось таке говорить — не розумію, але слухаю. Впізнав мене, сказав: „О, мама приїхала“».

«Стелі обвалилися, вікна вилетіли, але нас витягли»: як подружжя вижило під завалами

Окупанти вдарили по Дніпру на світанку 3 листопада. Щонайменше чотири багатоквартирні будинки були зруйновані, ще кілька десятків серйозно пошкоджені. Розтрощив ворог і лікарню з хоспісним відділенням, музичну школу, відділок поліції. Двоє людей загинули, два десятки були поранені. Під’їзд цього будинку повністю обвалився, засипавши мешканців — їх декілька годин визволяли рятувальники.

Василя та Валентину теж звільняли з-під завалів. Жінка згадує: вони спали, коли на них обвалилася стеля та полетіли вікна.

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Валентина, постраждала від обстрілу: «Перед нами одноповерхова будівля, і туди прилетіло — усе згоріло, там полум’я було велике. Наш будинок зруйновано, і всі п’ятиповерхівки поруч без вікон, без нічого. Стелі обвалилися, вікна вилетіли, але нас витягли — ми живі лишилися, травми отримали, але живі, слава Богу».

Тяжкі поранення та 60 років кохання

У тяжкому стані з численними пораненнями обох доправили до лікарні.

Лікар: «Важкі черепно-мозкові поранення, осколкові поранення обличчя, кінцівок».

Щойно звелася на ноги, Валентина кинулася до чоловіка, хоч і сама ще почувається не дуже добре.

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Валентина, постраждала від обстрілу: «Я не дуже, ходжу, хитаюся — струс, от тут мені голову зашивали, а так ніби нічого».

Подружжя разом майже 60 років. Пережили втрату рідного дому, хвороби, тепер от — тяжкі поранення. Однак, кажуть, впораються і з цим: головне, що живі і разом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ВИЖИЛИ ДВІЧІ! Стеля впала просто на людей у ліжку! Порятунок подружжя після удару по Дніпру

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