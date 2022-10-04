Втекти не можна залишитися: як і за скільки російські ухилянти тікають від мобілізацї за кордон

Чартером, вертольотом і навіть на повітряній кулі: як тільки не пропонують росіянам-утікачам перетнути кордони з Грузією чи Казахстаном.

Швидко втекти від мобілізації - задоволення не з дешевих. У цьому переконалася кореспондентка ТСН, яка тиждень під прикриттям моніторила у російських чатах усі послуги, які нині пропонують дезертирам.

Хто і скільки заробляє на призовниках, які хвороби вони собі купують - сюжеті ТСН.

"Допоможіть перетнути кордон. Нас двоє - я та мій чоловік. Свекрусі вже вручили повістку на чоловіка, боїмося, що не пропустять", - цю легенду розповідатимемо на всіх Телеграм-каналах, що утворилися одночасно із чергами росіян на кордонах із Грузією та Казахстаном.

Бізнес на росіянах-втікачах від мобілізації у прикордонних регіонах виріс миттєво. Найприбутковіший - грузинський стартап. Чого тільки тут не пропонують, аби полегшити перетин уклоністам. Звичайно ж за гроші:

перевірений провідник, який довезе до Ларса в об'їзд заторів (200$),

продам велосипед (600 $),

перетнути кордон на вертольоті у Верхній ларс без черги (1000$).

Дзвонимо на перший номер телефну. Там за 200-250 доларів пропонують підвезти до пропускного пункту на мотоциклі: "Або через гору в об'їзд вас двох відразу, а там доведеться ще кілометрів три пішки. Там вже машини впритул стали, немає варіантів проїхати якось. На машині ви довго стоятимете - я вам відразу кажу".

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У наступному оголошенні - за 600 доларів обіцяють мигалками довезуть і внесуть у віп-списки до прикордонників. "Ми заповнюємо заявки, надсилаємо, в митниця їх опрацьовує. Далі інформація передається екіпажу ДІБДР. Ви їдете з їхнім супроводом", - кажуть "бізнесмени". Втім, тут закрадається сумнів: чи бува не шахраї, бо просять усю суму наперед.

Заробляють на ухилянтах тут усі: навіть втікачі один на одному: "Пише в чаті Верхнього Ларса, мовляв у мене є три місця вільних. 40 тисяч за місце. За хвилину пише, що залишилося одне місце за 60 тисяч".

Власне, з чату швидко стає зрозумілим, що тут ніхто нікому не брат, а кожний сам за себе .

За легендою, у мого чоловіка вже є повістка. Саме тому шукаємо тих, хто пропонує владнати цю проблему. Є хороша пропозиція, у ній все як радянські часи: зверніться сюди, скажіть що від Ілони. Дотримуємося інструкції. Ось що рятує від мобілізації:

документ з клініки, який підтверджує, що у людини ВІЛ: ціна 650 доларів (це, щоб не забрали);

запрошення до клініки на лікування з діагнозу ВІЛ: 450 доларів (дає виїзд за кордоном).

За 1100 доларів вас проведуть по всіх базах данних, як хворого на ВІЛ.

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На кордоні з казахстаном черга не меньша. Чим ближче до КПП, тим дорожче: місце за 900 метрів віддадуть за 700 доларів, стати одразу за 700 метрів до в'їзду - 1000 доларів, а наблизитись на 150 метрів коштує 3,5 тис. доларів. Хто не заплатив, то стоїть по кілька діб.

Деякі росіяни не витримують і повертаються, але перед цим продають своє місце в черзі. Це трохи дешевше за казахів. Пропонують перетнути кордон навіть літаком: "Доброго ранку, панове втікачі. Я уральський бізнесмен. Яреально можу організувати чартер. АН-24 готовий забрати 40 пасажирів з Куромоча відправити до Уральська. Вартість 200 тисяч рублів".

За приблизно 3,5 тис. доларів у чаті пропонують роботу після приїзду. Щоправда не в центральних містах, а в місті Аркалик. Спеціалісти там потрібні там на будівництво. Зарплату обіцяють 100-150 тис. тенге. Це 200-300 доларів. Здається, тепер черга казахів складати анекдоти про нових російських гастарбайтерів.

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