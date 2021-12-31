Втілення мрії: восьмирічна дівчинка відправила своє творіння в космос

Малюнок української школярки прикрасить унікальний космічний апарат, що вивчатиме Юпітер.

Восьмирічна Ярина Закалюжна із Житомира перемогла у міжнародному конкурсі Juice up your rocket, тож тепер її малюнок нанесуть на космічний апарат. Окрім того, школярка була номінованою цього року на щорічну премію ТСН "Ті, що вражають".

Знайомство із дівчинкою, яка втілила свою космічну мрію, відбулося в прямому ефірі ТСН у студії під відкритим небом на Софійській площі у Києві.

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Їй усього 8 років, а її малюнок має прикрасити унікальний космічний апарат, який вивчатиме Юпітер. Ярина Закалюжна взяла участь у міжнародному конкурсі, який організувало Європейське космічне агентство. Згідно з його умовами, кожен охочий мав можливість надіслати свій власний ескіз для космічної ракети Arian-5. За перше місце боролися 2600 дітей з 63 країн світу та перемогла саме Ярина та її малюнок.

На прямий ефір Ярина приїхала зі своїм батьком Леонідом. Вона зізналася, що хотіла б і сама здійснити політ на космічному кораблі, хоча їй “трохи лячно знати, що космос такий безмежний”.

Зараз дівчинка готується до поїздки до Франції, адже вона буде серед гостей, які спостерігатимуть за запуском космічного апарата, який буде прикрашений її малюнком. Яринка каже, що французьку мову з цього приводу ще не вчить, але свою англійську трохи вдосконалює.

Малюнок 8-річної Ярини Закалюжної прикрасить справжній космічний корабель | "Ті, що вражають"

Нагадаємо, "Ті, що вражають" – це щорічна премія ТСН, у якій традиційно нагороджують українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у подіях року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН. Місія проекту – надихнути людей, підкріпити їх віру в себе та краще майбутнє нашої країни.

Дивіться нові історії сімох переможців цьогорічної премії ТСН "Ті, що вражають", у перший тиждень нового 2022 року о 19:30 тільки в ТСН на 1+1.

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