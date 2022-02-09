Втомився терпіти: на допиті строковик, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, розповів про злість на них

Юнак запевняє, що не міг терпіти несправедливості.

Позастатутні стосунки та порушення правил доступу до зброї - такі перші висновки розслідування стрілянини на «Південмаші» у Дніпрі. Ставниця для зброї мала бути належно замкнена, проте дотримання цього правила ніхто не контролював.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, йдеться в ТСН.12.00.

Комісія провела анкетування особового складу частини нацгвардії і виявила факти позастатутних відносин. Проте заступник міністра внутрішніх справ застерігає: вони не вказують на мотиви розстрілу.

Водночас ТСН отримала ексклюзивне відео, як сам Рябчук пояснює, що передувало трагедії:

- У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...

- Втомився терпіти?

- Так

Вночі 27 січня п’ятеро осіб були вбиті, ще стільки ж поранено. Підозрюваний - 20-річний строковик Артемій Рябчук нині у СІЗО.

Розстріл у Дніпрі: відомі перші висновки розслідування трагедії

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