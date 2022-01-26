Вторгнення Росії до України: США можуть запровадити персональні санкції проти Путіна та Білорусі

Вторгнення Росії до України: США можуть запровадити персональні санкції проти Путіна та Білорусі

Російську військову техніку звозять на кордон Білорусі з Україною.

Президент США Джо Байден допустив можливість запровадження обмежень проти очільника Кремля у разі вторгнення російських військ до України. Водночас, у Вашингтоні попередили Білорусь, що на неї також чекає рішуча відповідь, якщо вона дозволить Росії використовувати свою територію для нападу на Україну.

Подробиці - у сюжеті ТСН.Ранок за 26 січня.

Російську військову техніку звозять на кордон Білорусі з Україною. Там Олександр Лукашенко із Володимиром Путіним від 10 лютого начебто проводитимуть спільні навчення. Тренуватимуться відбивати зовнішню агресію, запевняє самопроголошений президент Білорусі. "Я змушений це робити, бо на кордоні з Україною у нас не краще, ніж із поляками", - заявив він.

Світ спостерігає за цим і готується до можливих наслідків. В адміністрації президента Джо Байдена повідомили: шукають, чим замінити російський газ, якщо Кремль використає свій як інструмент тиску та шантажу. США наразі запитують додаткові обсяги неросійського палива по усьому світу, нагадуючи: дві третини доходів російського бюджету саме від продажу енергоресурсів. Москва потребує цих грошей так само сильно, як Європа постачанняенергоносіїв.

У разі вторгнення в Україну світ готовий до рішучих кроків. Президент Байден допустив і персональні санкції проти Путіна. "Я буду розглядати таку можливість", - відповів він на запитання журналістів.

Джо Байден допускає запровадження персональних санкцій проти Путіна

Втім, перед тим США та союзники мають намір використати усі можливості дипломатії. Їхню письмові відповіді на вимоги Росіі НАТО та Сполучені Штати синхронно надішлють до Москви цього тижня, повідомив Генсек альянсу Єнс Столтенберг.

Приємних для Путіна сюрпризів там не буде. Усе, що можуть запропонувати йому, - це побудова колективної безпеки на взаємно вигідних і паритетних засадах. Ані зради принципів НАТО, ані прав інших держав на самовизначення очікувати не варто. "Несподіванок не буде ані для НАТО, ані для наших європейських союзників, ані для українських партнерів", - наголосив речник Держдепу США Нед Прайс.

Водночас, у Департаменті кажуть: не будуть здивовані, якщо Кремль спробує поширити неправду про якісь зобов‘язання, які світ начебто бере на себе. Тож просять не піддаватися на російську дезінформацію.