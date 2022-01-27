Вторгнення Росії vs "Північний потік-2": на що готовий піти Берлін, аби зупинити агресію Кремля

Німецька влада досі не наважилася надати Києву летальне озброєння.

Сьогодні ввечері Джо Байден зателефонує Володимиру Зеленському. Про перемови президентів України та Сполучених Штатів ЗМІ повідомили в Офісі Зеленського. Напередодні Сполучені Штати та НАТО офіційно відмовили Росії у вимозі не приймати Україну до лав Північно-Атлантичного Альянсу. А у Вашингтоні наголосили, що у разі нападу Путін може забути про "Північний потік-2". Про ймовірні санкції проти російського газогону сьогодні заговорили і в Німеччині.

Деталі наживо з Берліна розповіла наша кореспондентка Наталка Фібріґ, йдеться 27 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Газогін із Росії до Німеччини також може потрапити під санкції, якщо Росія піде війною на Україну. Це справді вперше прозвучало від представника нового німецького уряду. Так заявила сьогодні в парламенті голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.

"Нова військова агресія проти України матиме для Росії потужні наслідки. Ми працюємо над сильним пакетом санкцій. У разі вторгнення у нас є цілий спектр відповідей, серед яких і "Північний потік 2", — сказала очільниця німецького зовнішньополітичного відомства.

Ідеться про зупинку газогону, чи про якісь санкції проти труби — міністерка не конкретизувала. Допомогли з Америки: речник Держдепартаменту США заявив, що якщо Росія піде на Україну, "Північний потік-2" працювати не буде.

Що у Берліні кажуть про санкції проти "Північного потоку-2" | Новини світу

Наразі газова труба в Німеччині порожня, бо ще не пройшла сертифікацію. Німецький регулятор призупинив її через формальну невідповідність німецькому законодавству. І недавно компанія "Північний потік-2" зареєструвала в Німеччині дочірню компанію, щоби цей правовий казус обійти.

У промові головна дипломатка Німеччини пригадала, що Берлін допомагає Києву фінансово і саме зараз готується перерахувати 150 мільйонів євро кредиту. І навіть, заявила міністерка, Україна готується приймати німецьку військову допомогу.

"Треба сказати прямо: Німеччина підтримує Україну і військово. У відповідь на бажання України ми передамо захисні каски. Про це попросила Україна. Також допоможемо відновити бомбосховище в Одесі", — повідомила Бербок.

5 тисяч захисних шоломів надасть Україні Німеччина. Посол України тут каже, просив про 100 тисяч шоломів та захисних жилетів. Летальну зброю німці не дадуть, щоби не дратувати Росію.

"Німецький уряд домовився не постачати летальну зброю до кризових регіонів. Бо ми не хочемо ще більше підігрівати конфлікти. Я думаю, це правильний шлях. Ми допомагаємо багатьма іншими способами. Бо переконані, що маємо шанс знайти мирне рішення через діалог", — пояснює міністерка.

Відмову надавати Україні зброю для захисту підтримує і німецьке суспільство – за актуальним опитуванням, 59 відсотків німців таке рішення схвалюють і лише 20 відсотків – за надання німецької зброї Україні.

Тож німецька влада робить ставку на розмови і за принципом – хто говорить, той не стріляє. Уже через два тижні головна дипломатка Німеччини знову приїде до України і, зокрема, на Донбас. Її супроводжуватиме французький глава МЗС Ле Дріан. А після вчорашнього старту в Парижі за два тижні у Берліні має відбутися наступний раунд переговорів у Нормандському форматі на рівні радників.

Раніше новий канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю Україні.

Своєю чергою лідер німецької опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц закликав Німеччину надати зброю Україні.